De winstreeks van Max Verstappen is ten einde gekomen - "maar dat zou op een dag sowieso wel gebeuren", zegt de Nederlander zelf - en het is gebeurd op een circuit dat het minst bij de Red Bull-auto aansluit. Het aanvallen van de hobbels en kerbstones is relatief belangrijk op een stratencircuit en dat is nu net één van de spaarzame aspecten die niet goed bij de RB19 past. Nog belangrijker is dat de basisafstelling na het simulatorwerk niet klopte en dat Red Bull het gedurende het weekend niet helemaal naar wens heeft kunnen rechttrekken. De derde vrije training verliep weliswaar beter, maar nadien zijn er richting de kwalificatie keuzes gemaakt die volgens Verstappen niet uitpakten zoals gehoopt - waarover veel meer in deze langere analyse.

Met name op sociale media is de inzinking van Red Bull nogal snel gelinkt aan de technische richtlijn, maar daar kan teambaas Christian Horner enkel om glimlachen. Zo treedt de FIA vanaf Singapore op tegen flexibele vleugels en flexibele delen van vloeren middels een technische richtlijn die in Zandvoort al in kladversie naar de teams is gestuurd. Vanaf afgelopen weekend zijn de regels aangescherpt, al is Horner bijzonder duidelijk over een eventueel effect op Red Bull. "Ik weet dat iedereen het daar dolgraag op zou willen gooien, maar zelfs dat aspect kunnen we niet de schuld geven. Het heeft namelijk effect gehad op welgeteld nul onderdelen die we op de auto hebben. Het probleem van afgelopen weekend is allemaal engineering en voorbereiding in de simulator." Gevraagd of het wel invloed heeft gehad op de wijze waarop Red Bull diezelfde onderdelen nu op de auto moet runnen, vervolgt Horner: "Nee, ook nul komma nul."

In Suzuka terug naar 'business as usual' voor Red Bull?

Singapore is ook niet meteen het meest representatieve circuit en dus ook niet de allerbeste baan om het effect van een technische richtlijn op te meten. Voor echte conclusies moet zoals Toto Wolff ook al zei minimaal tot Suzuka worden gewacht, hetgeen overigens voor alle teams in de pitstraat geldt. Het iconische circuit in Japan wordt deze week meteen bezocht en past volgens Verstappen beter bij de RB19. "Deze baan in Singapore is zo anders dan Suzuka dat je ook het totaal niet met elkaar kunt vergelijken. Normaal gesproken moet Suzuka juist wel weer goed zijn voor onze auto. We willen daar dus graag terug naar de normale situatie", laat Verstappen weten.

"Ik ga alvast een paar dagen eerder naar Tokio om aan de jetlag te kunnen wennen en houd zelf ook echt van Suzuka. Ik hoop dat onze auto meteen werkt als we die op de baan zetten voor de eerste training, dat de auto vanaf het allereerste moment zeg maar in een goed window zit." Dat laatste was in Singapore niet het geval, al had Verstappen daar afgelopen zaterdag al interessante teksten over in het vierkantje. Het verschil was namelijk al enigszins te voelen in de simulator. "Als we komende week naar Suzuka gaan, heb ik er alle vertrouwen in dat we daar weer snel kunnen zijn. Het voelde in de simulator al alsof het in Singapore een lastig set-up window zou worden voor onze auto. Vervolgens gingen we in de simulator naar Suzuka en voelde die simulatorsessie weer goed aan, eigenlijk net zoals veel van de andere races", heeft de regerend wereldkampioen dus het vertrouwen om meteen terug te slaan. Hij kan zich in tegenstelling tot vorig seizoen overigens nog niet tot wereldkampioen kronen in Japan, waardoor het in dat opzicht wachten tot Qatar blijft.

