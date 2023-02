Tot ieders verrassing vertrok teambaas Jost Capito eind vorig jaar bij Williams, maar een nog grotere verrassing was de bekendmaking van zijn opvolger. James Vowles heeft Mercedes als hoofdstrateeg vaarwel gezegd en treedt vanaf 20 februari in dienst bij Williams. De Brit bekleedt dan een rol als teambaas en die functie had hij nooit eerder. Het meest opvallende is dat Vowles zonder gardening leave mocht vertrekken, terwijl mensen met een senior rol, die hij had, vaak minimaal zes maanden verplicht verlof moeten opnemen. Pas daarna mogen ze zich aansluiten bij hun nieuwe werkgever. Formule 1-analist Karun Chandhok zet hier zijn vraagtekens bij. "Ik vraag me dus af of er Mercedes-elementen met deze deal gemoeid zijn. Het is namelijk best zeldzaam dat iemand in een senior rol zonder gardening leave vertrekt. James had natuurlijk zo'n rol. Het is een nogal amicaal iets", zegt Chandhok bij Sky Sports.

De voormalig F1-coureur vindt dat Williams een gewaagde, maar goede stap heeft gezet. "Ze gaan voor iemand die niet eerder in deze functie heeft gewerkt, maar wel een technische achtergrond heeft en recentelijk nog bij een topteam werkte", vervolgt de Indiër. "Hij brengt technische kennis mee en snapt hoe de structuur van een team in elkaar hoort te zitten. Dit zijn dingen die Williams de afgelopen tijd niet had. Daar komt bij dat het gewoon een slimme vent is."

Chandhok weet echter wel dat Vowles een bijzonder zware taak te wachten staat. "Formule 1-teams kun je wel vergelijken met grote vrachtschepen. Je kan niet snel sturen. Het gaat onwijs lang duren en veel werk vergen wil het goed voor hem uitpakken." Volgens de oud-coureur van HRT heeft de nieuwe chef een grote uitdaging bij Williams. "Het is voornamelijk de vraag hoe snel hij andere goede mensen kan wegplukken bij andere teams. Je kan alle technologie in huis hebben, maar uiteindelijk draait de sport om mensen. Je hebt kennis nodig. De sleutel tot succes gaat zijn hoe snel hij andere kopstukken kan aantrekken."