Max Verstappen weigerde in Mexico-Stad met de crew van Sky Sports te praten na meerdere negatieve uitlatingen van Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz over de WK-strijd met Lewis Hamilton in 2021. Na nieuwe uitspraken in Austin was de maat vol voor de Nederlander. Hij besloot om in Mexico niet meer met de F1-crew van Sky te praten. Ook de Sky-edities van Duitsland en Italië liet hij links liggen. De rest van het team volgde in zijn kielzog en sprak eveneens het gehele weekend niet met de broadcaster.

De Sky-boycot van Max Verstappen uitgelegd: Max Verstappen verklaart Sky-boycot: "Het is een keer genoeg"

Hoewel Red Bull Racing al heeft laten weten het bij een boycot van een race te houden, vindt er volgens het Britse Sports Mail vandaag een overleg plaats op het hoofdkantoor in Milton Keynes. Sky Sports managing director Jonathan Licht en Sky F1 director Billy McGinty hebben reeds contact gehad met de formatie om de kwestie te bespreken en af te handelen. Om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, wordt vandaag met elkaar gesproken. Naar verluidt gaan teambaas Christian Horner en Kravitz met elkaar in gesprek in Brazilië, waar komend weekend de voorlaatste Grand Prix van 2022 plaatsvindt.

Sergio Perez werd afgelopen weekend tijdens de officiële launch party van de Grand Prix van Las Vegas alweer geïnterviewd door Sky-verslaggever David Croft, wat erop wijst dat beide partijen de kwestie willen afsluiten. Op het podium grapte Mercedes F1-coureur George Russell al of Sky Perez wel vragen mocht stellen. Croft antwoordde lachend: “Ja, vanavond doe ik dat. Ik heb speciale toestemming, dus begin niet over mij!”. Vervolgens vroeg hij Perez: “Mag jij antwoord geven?”, die op zijn beurt grapte: “Het team is hier nu niet!”.

De Formule 1-actie in Brazilië begint aanstaande vrijdag om 16.30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training.