Sky F1-commentator: McLaren na upgrade klaar om Mercedes uit te dagen
David Croft denkt dat de upgrade van McLaren voor de Hongaarse GP het team de snelheid heeft gegeven om Mercedes uit te dagen en mogelijk Lando Norris' titelkansen voor 2026 nieuw leven in te blazen
Sky Sports Formule 1-hoofdcommentator David Croft gelooft dat het recente upgradepakket van McLaren het team in staat heeft gesteld om Mercedes in de rest van het seizoen serieus uit te dagen.
McLaren kwam naar de Grand Prix van Hongarije met als doel de kloof met Mercedes te dichten na een veeleisende eerste seizoenshelft. Lando Norris bezorgde vervolgens zijn eerste Grand Prix-zege als regerend kampioen.
Tijdens de Sky Sports F1 Show prees Croft de formatie uit Woking omdat die met succes upgrades introduceerde die echte snelheid vrijmaakten, waardoor het de rollen kon omdraaien ten opzichte van zijn motorleverancier.
"We zijn nu 11 races onderweg in het seizoen, en McLaren begrijpt de powerunit veel beter dan aan het begin van het jaar," zei Croft. "Is het een verrassing dat ze het zo goed deden in Hongarije? Op basis van eerdere vorm niet. Ze waren de afgelopen twee jaar 1-2 in Boedapest. Maar het is wel een kleine verrassing gezien hoe sterk Mercedes in Monaco was.
"Dat kan in dat opzicht coureurspecifiek zijn, en het kan gewoon zijn dat Kimi [Antonelli] dat weekend uitzonderlijk was, maar ik denk niet dat de Mercedes per se zwak is op een circuit als Boedapest.
"Wat mij verheugde in termen van sterkere concurrentie voor de kampioenschapsleiders, en we willen dat dit kampioenschap tot op het allerlaatst spannend blijft omdat dat veel leuker is, was dat de upgrade van McLaren werkte.
"Ze hebben dit jaar de tijd genomen om een inhaalslag te maken, maar ze zijn nu aan het inlopen en de tekenen waren er al vanaf het begin, toen Lando richting het weekend de snelheid opbouwde, dat dit een goede upgrade was. Ze hadden de snelheid, en ze waren klaar om Mercedes uit te dagen."
Lando Norris, McLaren
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Norris staat momenteel vijfde in de coureursstand met 128 punten, 91 punten achter kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Croft stelde dat de Brit nog steeds een bedreiging voor de titel kan vormen.
"McLaren moet alle manieren vinden om elk voordeel te maximaliseren en voor mij is een van de grote dingen na de zomerstop: kan McLaren dit doorzetten?" voegde Croft toe.
"Gaan ze al hun hoop op Lando Norris zetten? Gaat het opnieuw goed uitpakken in het constructeurskampioenschap?
"Ik denk dat het coureurskampioenschap nog steeds volledig open ligt. Ik denk niet dat Lando zo ver achter staat dat hij een achterstand niet kan goedmaken."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Onderlinge kwalificatieduels in F1 2026 bij de zomerstop
Voormalig Haas F1-teambaas kritisch op FIA om 'milde' straf voor Carlos Sainz in Hongarije
FIA openhartig over F1-reglement – Dit is waarom er niet eerder kon worden ingegrepen
Pierre Gasly: upgrades Alpine op Zandvoort "cruciaal" voor F1-kansen in 2026
Ocon openhartig over jaar aan de zijlijn: “Ik liep terug naar de auto en huilde”
George Russell gelinkt aan mogelijke F1-overstap naar Audi in 2028
Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat
Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft
Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn
Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat
Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties