Sky F1-commentator: McLaren na upgrade klaar om Mercedes uit te dagen

Sky Sports Formule 1-hoofdcommentator David Croft gelooft dat het recente upgradepakket van McLaren het team in staat heeft gesteld om Mercedes in de rest van het seizoen serieus uit te dagen.

McLaren kwam naar de Grand Prix van Hongarije met als doel de kloof met Mercedes te dichten na een veeleisende eerste seizoenshelft. Lando Norris bezorgde vervolgens zijn eerste Grand Prix-zege als regerend kampioen.

Tijdens de Sky Sports F1 Show prees Croft de formatie uit Woking omdat die met succes upgrades introduceerde die echte snelheid vrijmaakten, waardoor het de rollen kon omdraaien ten opzichte van zijn motorleverancier.

"We zijn nu 11 races onderweg in het seizoen, en McLaren begrijpt de powerunit veel beter dan aan het begin van het jaar," zei Croft. "Is het een verrassing dat ze het zo goed deden in Hongarije? Op basis van eerdere vorm niet. Ze waren de afgelopen twee jaar 1-2 in Boedapest. Maar het is wel een kleine verrassing gezien hoe sterk Mercedes in Monaco was.

"Dat kan in dat opzicht coureurspecifiek zijn, en het kan gewoon zijn dat Kimi [Antonelli] dat weekend uitzonderlijk was, maar ik denk niet dat de Mercedes per se zwak is op een circuit als Boedapest.

"Wat mij verheugde in termen van sterkere concurrentie voor de kampioenschapsleiders, en we willen dat dit kampioenschap tot op het allerlaatst spannend blijft omdat dat veel leuker is, was dat de upgrade van McLaren werkte.

"Ze hebben dit jaar de tijd genomen om een inhaalslag te maken, maar ze zijn nu aan het inlopen en de tekenen waren er al vanaf het begin, toen Lando richting het weekend de snelheid opbouwde, dat dit een goede upgrade was. Ze hadden de snelheid, en ze waren klaar om Mercedes uit te dagen."

Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Norris staat momenteel vijfde in de coureursstand met 128 punten, 91 punten achter kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Croft stelde dat de Brit nog steeds een bedreiging voor de titel kan vormen.

"McLaren moet alle manieren vinden om elk voordeel te maximaliseren en voor mij is een van de grote dingen na de zomerstop: kan McLaren dit doorzetten?" voegde Croft toe.

"Gaan ze al hun hoop op Lando Norris zetten? Gaat het opnieuw goed uitpakken in het constructeurskampioenschap?

"Ik denk dat het coureurskampioenschap nog steeds volledig open ligt. Ik denk niet dat Lando zo ver achter staat dat hij een achterstand niet kan goedmaken."