Zijn de Singapore-problemen er nog? Red Bull en Max Verstappen geven antwoord

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan ligt er meteen weer een uitdagend stratencircuit op de coureurs te wachten. Het Marina Bay Street Circuit is in de voorbije jaren niet het beste jachtterrein voor Red Bull Racing en Max Verstappen gebleken. Sergio Pérez won er weliswaar in 2023, maar Verstappen moest in de voorbije twee jaren genoegen nemen met respectievelijk P7 en P5. Van de huidige kalender is Singapore zelfs de enige baan waarop Verstappen nog nooit won. De Red Bull-auto kwam vorig jaar niet goed uit de verf onder het kunstlicht en eerder dit seizoen concludeerde Verstappen in Monaco dat de ongemakken op stratencircuits nog niet zijn weggenomen. "Het is nog precies hetzelfde", sprak de wereldkampioen in het prinsdom.

'Schop onder de kont gekregen in Monaco'

Als Motorsport.com de woorden van Verstappen aan Pierre Waché voorlegt, dan is de technisch directeur van Red Bull het eens met de drievoudig wereldkampioen. "Dat is een terechte conclusie van Max. We hebben dat aspect afgelopen winter niet helemaal verbeterd zoals we hadden verwacht", laat de Fransman tijdens een exclusief interview met deze website weten. "We hebben in Monaco een schop onder de kont gekregen, dat is gewoon de realiteit. Ik denk dat we het probleem [op stratencircuits] wel beginnen te begrijpen, al betekent iets daarover zeggen nog niet dat we meteen kunnen leveren. We hopen dit in de toekomst in ieder geval te verbeteren, vooral met de auto voor volgend jaar."

Waché denkt dat de ongemakken op stratencircuits kunnen worden verholpen zonder sterke punten van de RB20 (verder) af te vlakken. "Ik denk dat we het kunnen verbeteren zonder de rest te beïnvloeden, ja. Het is alleen wel een fundamenteel onderdeel van het concept van de auto." Precies om die reden laat Waché doorschemeren dat de Red Bull-coureurs het in Singapore moeten doen met wat ze hebben, en dat grote verbeteringen op stratencircuits pas richting 2025 mogelijk zijn. "Je moet de auto daarvoor nogal veranderen. Tijdens het seizoen is dat lastig, alhoewel we wel kleine verbeteringen door kunnen voeren doordat we wel een bepaalde tendens zien. Maar grotere verbeteringen op dit vlak zullen vooral van de nieuwe auto moeten komen."

Kan de vloer uit Baku Verstappen en Pérez iets helpen?

Waar Waché spreekt over kleine verbeteringen heeft Red Bull in Baku een nieuwe vloer geïntroduceerd. Het team sprak in het FIA-document van 'subtiele aanpassingen' aan de vloeroppervlakte. Zowel Verstappen als Pérez concludeerde nadien dat de Red Bull-bolide met de aangepaste vloer iets beter aanvoelde dan in de weken ervoor, met name beter dan in Monza. De Limburger sluit zicht echter wel aan bij Waché dat de specifieke problemen op stratencircuits als Singapore er nog steeds zijn. "Ja, maar ik denk dat we het vorig jaar qua set-up ook gewoon beter hadden kunnen doen", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. Het voor elkaar krijgen van de afstelling - ook beter dan dat in Baku het geval was - is volgens Verstappen cruciaal om de schade dit weekend beperkt te houden in Singapore.

Voor een meer structurele oplossing in 2025 luidt de hamvraag dus of een aanpassing de sterke punten van de Red Bull-auto, zoals de aerodynamische efficiëntie, niet afvlakt. "Dat is altijd de vraag natuurlijk, of dat lukt. Maar ik denk dat het over het algemeen wel helpt als je gewoon wat beter over de hobbels en kerbs gaat. Dat we de auto wat rustiger maken, dat is belangrijk." Verstappen weet echter dat het nog niet voor dit weekend zal zijn, of zoals het dat zelf samenvat: "Het kan niet magisch ineens een stuk beter gaan."