Jake Dennis komt doorgaans uit in de Formule E, maar heeft zijn contract met Red Bull onlangs verlengd. Samen met collega Formule E-coureur Sebastien Buemi is Dennis tijdens de raceweekends actief als ‘race support’ voor het Formule 1-team van Red Bull. Tijdens die weekenden verzamelen ze in de simulator data om het team op locatie te helpen om de wagen verder te verbeteren. En dat is dit seizoen harder nodig dan ooit tevoren. Hoewel de RB18 snel is gebleken in de eerste races van dit seizoen, schort het aan betrouwbaarheid. Ook had het team in Australië moeite om de banden in de juiste window te krijgen. Max Verstappen en teamgenoot Sergio Perez reden daarom op afstand van Charles Leclerc, die de race op zijn naam schreef. Verstappen lag op koers voor de tweede plek, maar moest in de 39ste ronde opgeven door problemen met het brandstofsysteem.

Volgens Dennis ligt er dit seizoen meer verantwoordelijkheid bij hem en Buemi om het raceteam te assisteren, hoewel beide coureurs tijdens de meest recente wedstrijd in Albert Park niet present waren door hun deelname aan de E-Prix van Rome. “Ik heb dit seizoen al twee keer support verleend voor Red Bull”, legt Dennis uit. “Ik ben komend weekend in Imola ook aangewezen. Natuurlijk moet er aan de nieuwe wagen nog veel ontwikkeld worden, er is heel veel gaande op dit moment. Vorig jaar was de wagen al vrij compleet en zag het er gewoon goed uit. Nu moeten Max en Sergio soms zoeken als de wagen niet helemaal op punt staat, dan is er ook in de simulator veel werk te doen. Seb en ik proberen dat zo goed mogelijk te doen, we pogen de auto zo snel mogelijk te maken.”

Coronajaren maakten simulatorwerk moeilijker

Dennis werkt al sinds 2018 voor Red Bull in de simulator. Dat jaar reed hij ook in-season tests in Barcelona en Budapest. Dennis geeft toe dat de coronajaren veel invloed gehad hebben op zijn werkzaamheden. “Vorig jaar heb ik veel minder op de simulator gezeten, ik heb misschien vijf of zes dagen gedaan. Dat kwam omdat ik vanwege corona naar München moest verhuizen, ik heb dus niet echt een rol gespeeld in het kampioenschap”, zegt Dennis. “Dat was ook voor Seb zo, Red Bull moest het doen met de coureurs die ze hadden en ik denk dat iedereen het goed gedaan heeft. Ze hadden natuurlijk een snellere auto dan een jaar eerder, de aandrijflijn was beter en dat scheelde enorm. Maar Max heeft het fantastisch gedaan door het kampioenschap te winnen.”