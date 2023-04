George Russell had bij de Britse Grand Prix van vorig jaar een matige start en zag Zhou Guanyu links van zich rijden toen plots de AlphaTauri van Pierre Gasly zich ook in de strijd mengde en in het gaatje in het midden wilde duiken. Er was contact tussen de rechter voorkant van de AlphaTauri met de linker achterkant van de Mercedes, waarna laatstgenoemde naar links schoot en daarbij tegen de Alfa Romeo knalde.

Deze tik was zwaar genoeg om ervoor te zorgen dat Zhou de lucht in vloog, ondersteboven terug op het asfalt kwam en vervolgens na een uitstapje door de grindbak tegen de hekken op de exit van bocht 1 vloog. De Chinees kwam daardoor tussen de bandenstapel en het hek klem te zitten en moest uit zijn bolide geholpen worden. Hij bleef ongedeerd, maar de FIA besloot wel de tests voor de roll hoop strenger te maken.

Silverstone heeft zelf ook aanpassingen doorgevoerd. De grindbak op de exit van Abbey, die zo'n 45 meter diep was, is vervangen door een geasfalteerde uitloopstrook. Dit moet voorkomen dat er opnieuw een bolide na een ritje door het grind door de lucht schiet. Silverstone-directeur Stuart Pringle zegt in gesprek met Motorsport.com: "We hebben van de winter veel werk verricht. Er ligt een groot stuk asfalt in plaats van grind. Dit moet voorkomen dat ze zich ingraven. Dat was hier het echte probleem", aldus Pringle.

Zhou prees zich na de crash gelukkig dat hij ongedeerd was gebleven bij die crash en was de halo dankbaar voor de bescherming die het had geboden, nadat zijn roll hoop het had begeven. "Het eerste wat ik deed toen ik over de kop ging, was mijn handen van het stuur halen", blikte hij terug op de crash. "Je kan namelijk makkelijk je pols breken bij zo’n crash. Terwijl ik over de grond schoof, realiseerde ik me dat me een zware impact te wachten stond omdat de wagen niet afremde. Ik probeerde een positie aan te nemen die zo veilig mogelijk was en maakte me op voor een grote klap. Ik was dus in feite gewoon aan het wachten op de klap."