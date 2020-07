Silverstone: "We hadden zelfs twaalf F1-races kunnen organiseren"

Het circuit organiseert de komende twee weekends de Britse Grand Prix en de 70th Anniversary GP, die op dezelfde normale GP-layout zullen worden verreden. Het zijn de vierde en vijfde rondes van het Formule 1-seizoen 2020, dat begon met twee races op de Red Bull Ring en een afspraak in Hongarije.

De Formule 1 heeft minimaal acht races nodig om een wereldkampioenschap uit te kunnen reiken. Met de recente toevoeging van de Nürburgring, Imola en Portimao komt de teller in principe op 13 stuks, waar nog races in het Midden-Oosten aan toe kunnen worden gevoegd.

De F1 zit voorlopig dus safe, maar deze lente zag het er tijdens de lockdown een tijdje niet goed uit wat het aantal F1-races betrof. Silverstone was bereid om te helpen en kwam met een creatieve oplossing. "Wij zeiden dat we op eender welke manier zouden proberen te helpen, in de mate van het mogelijke. Op een bepaald moment boden we zelfs aan op het circuit voor maanden ter beschikking te stellen", vertelde Pringle aan Motorsport.com. "Het leek er een tijdje op dat er niets zou kunnen doorgaan en was het antwoord om de Italiaanse en Zwitserse teams en Pirelli in Silverstone te parkeren voor enkele maanden. Dan hadden we twaalf races op Silverstone kunnen organiseren, als dat nodig was voor de tv-contracten."

"Er kwam snel antwoord dat dat nogal saai zou worden, maar de F1 vertelde ons wel dat twee races nog wel nuttig zou zijn. Als je in de eerste maand al de helft van de races die je nodig hebt voor een wereldkampioenschap kunt organiseren op twee circuits die je kan controleren met een bubbel, dan is dat al het halve werk om aan die acht races voor een WK te komen."

Met medewerking van Alex Kalinauckas