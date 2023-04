Het gebeurt niet vaak dat een bestuursorgaan in de autosport ook eigenaar is van een circuit. Vaak zijn de banen het eigendom van investeerders, die de diverse kampioenschappen huur laten betalen om het circuit te mogen gebruiken. Motorsport Australia wil echter laten zien dat het ook anders kan. Vorige week kondigde de autosportbond van Australië samen met de overheid van Victoria aan dat er plannen zijn voor een gloednieuw permanent circuit in Avalon, zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van Melbourne.

De overheid heeft inmiddels al 1,6 miljoen Australische dollar – omgerekend een kleine één miljoen euro – vrijgemaakt zodat Motorsport Australia de plannen voor het circuit verder kan ontwikkelen. De organisatie heeft al een stuk land van 150 hectare bij luchthaven Avalon, dat eigendom is van het ministerie van Defensie, toegewezen gekregen voor de bouw van het circuit. Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, kunnen die gepresenteerd worden aan de overheid om zo ook aan geld te komen voor de bouw van het circuit. Motorsport Australia moet uiteindelijk volledig eigenaar worden van het circuit, waarna het zonder winstoogmerk moet gaan opereren. Op die manier kan alles wat aan de evenementen op het circuit verdiend wordt, weer in de autosport geïnvesteerd worden.

Avalon moet meer dan alleen een circuit worden

Als het circuit er daadwerkelijk komt, dan is het volgens Motorsport Australia CEO Eugene Arocca positief dat de federatie hierdoor minder afhankelijk wordt van circuits die in handen zijn van private partijen. "Wij zien dit als een game changer. We krijgen dan toegang tot een locatie die ons in staat stelt om veel dingen te doen waar we op dit moment nog veel geld voor moeten betalen [vanwege het afhuren van circuits] en die allemaal draaien om het laten groeien van de sport", zegt Arocca in gesprek met Motorsport.com. Om de ambities kracht bij te zetten, wordt niet alleen gekeken naar de aanleg van een circuit. Avalon moet een centraal punt voor de Australische autosportindustrie worden, waarvoor Silverstone als inspiratiebron dient.

"Het wordt niet simpelweg een circuit met een asfaltlaag, maar het gaat allerlei toeters en bellen krijgen", vervolgt Arocca. Zo moeten zowel coureurs als officials opgeleid kunnen worden op de nieuwe locatie. "Denk daarbij aan een Centre of Excellence voor het trainen van officials van zowel hier als overzees, veiligheid op de openbare weg, universiteiten en samenwerking met de bèta-opleidingen van Monash Motorsport. Het wordt het Silverstone-achtige industriepark waar we al zo lang naar op zoek zijn. Het feit dat de overheid Motorsport Australia vertrouwt om de autosportindustrie te vertegenwoordigen is heel bemoedigend."

Motorsport Australia hoopt de financiën op tijd rond te hebben om eind 2024 met de bouw van het circuit te beginnen, zodat er eind 2026 geracet kan worden. Het circuit van Avalon moet volgens Arocca aan F1-standaarden voldoen, al weet hij dat de GP van Australië nog jaren in Melbourne blijft. "We willen een FIA Grade 1-circuit bouwen", zegt hij. "We denken dat er kansen zijn om het World Endurance Championship en de TCR World Tour binnen te halen. Ook zien we kansen qua Formule E. Hoewel ze vooral op stratencircuits racen, zien we dat ze daar soepeler in worden. En dan zijn er nog Pacifische en Aziatische kampioenschappen. Dit circuit wordt gebouwd voor de onderste laag van de racerij, maar wel met internationale kansen. Dat is van doorslaggevend belang geweest in onze gesprekken met de overheid."