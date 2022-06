De laatste jaren blijkt dat historie, een iconisch circuit en groene cijfers niet langer voldoende zijn voor Formule 1-eigenaar Liberty Media om een contract te verlengen. De circuits en landen staan in de rij om de sport te mogen ontvangen. Zo racete de koningsklasse van de autosport in 2021 voor het eerst in Saudi-Arabië en vond dit jaar het debuut in Miami plaats. Komend jaar staat ook Las Vegas op het programma. De contracten van diverse historische races zoals België, Monaco en Frankrijk lopen eind dit jaar af. De kans is aanzienlijk dat deze GP’s van de kalender verdwijnen of zich moeten schikken in een roulatieschema.

De Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone heeft nog een contract tot eind 2024. Ook zij willen hun plek op de kalender behouden en gaan - net als bijvoorbeeld Spa-Francorchamps - meer op de ‘festivaltoer’. Silverstone managing director Stuart Pringle legt in gesprek met Motorsport.com uit: “Met de komst van Miami en Las Vegas, wordt er een bepaald entertainmentniveau verwacht wat nog niet eerder op Silverstone te zien is geweest. Het wordt een andere sport. Er komt een heel nieuw publiek op af. De uitdaging voor ons als Silverstone zijnde is hoe we die verandering bijhouden. Hoe doen we dat in onze eigen kenmerkende stijl? Hoe doen we dat op onze eigen manier, zonder een uniform Amerikaans product te worden, maar behouden we de unieke stijl van de Britse Grand Prix? Het antwoord is dat we er een soort Brits zomerfestival van gaan maken. De komende jaren zal de kwaliteit van de muziekoptredens flink toenemen.”

Met name de Grand Prix van Amerika in Austin staat bekend om de grote muziekoptredens tijdens het Formule 1-weekend. Dat heeft de race een nieuw publiek opgeleverd: buiten F1-fans komen ook muziekliefhebbers naar de optredens.