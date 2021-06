Silly season: Wie is in 2022 teamgenoot van Max Verstappen?

Esteban Ocon gaf woensdag het startsein voor het silly season in de Formule 1. De Fransman had een aflopend contract bij Alpine, maar heeft bijgetekend en rijdt ook de drie seizoenen na 2021 voor de stal uit Viry-Châtillon. Fernando Alonso heeft een doorlopend contract bij Alpine en dus zijn die stoeltjes voorlopig bezet.

Red Bull en Mercedes

Vooral interessant om te volgen zijn natuurlijk de topteams Red Bull en Mercedes. Van de vier coureurs bij die twee stallen heeft alleen Max Verstappen de zekerheid langer te mogen blijven, terwijl Red Bull nog niet bezig zegt te zijn met wie er volgend seizoen tweede rijder is. Dat zou gezien zijn overwinning in Baku, zomaar Sergio Perez kunnen zijn, maar ook mag niet worden uitgesloten dat Alex Albon volgend jaar terugkeert.

Bij Mercedes is nog helemaal niets vastgelegd: Lewis Hamilton tekende begin dit jaar een éénjarig contract en bepaalt zelf zijn toekomst. Voor Valtteri Bottas ziet het er somber uit, nu zelfs Williams CEO Jost Capito een ruil met George Russell niet uitsluit.

Ferrari en McLaren

Ferrari en McLaren kijken de stoelendans bij Red Bull en Mercedes ongetwijfeld geamuseerd aan: beide uitdagers hebben de opstelling voor komende jaren al vastgelegd. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben doorlopende contracten bij de Scuderia, en datzelfde geldt voor Lando Norris die eerder dit jaar verlengde en Daniel Ricciardo bij McLaren.

Aston Martin en Haas

Ook Aston Martin hoeft niet de rijdersmarkt op. Sebastian Vettel heeft een langlopend contract en begint zich steeds meer thuis te voelen bij het team uit Silverstone. En Lance Stroll zal om duidelijke redenen voorlopig ook nog wel mogen blijven zitten.

Datzelfde geldt voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin bij Haas. Teameigenaar Gene Haas twijfelde vorig seizoen lang over het vervangen van Romain Grosjean en Kevin Magnussen, maar besloot toch om al in dit overgangsjaar met een nieuw rijderskoppel aan de slag te gaan. Zo kunnen de rookies alvast wennen aan de Formule 1, alvorens ze in 2022 in compleet nieuwe auto's worden gezet.

AlphaTauri, Alfa Romeo en Williams

Dan de teams die – naast Red Bull en Mercedes – hun line-up nog niet op orde hebben: AlphaTauri, Alfa Romeo en Williams.

Bij AlphaTauri is Pierre Gasly een zekerheid: hoewel de Fransman – zoal gebruikelijk bij het team uit Faenza – slechts een verbintenis heeft voor één seizoen, willen Franz Tost en Helmut Marko niet van hem af. Yuki Tsunoda is een groter vraagteken, maar als de onstuimige Japanner zich goed ontwikkelt, lijkt hij ook in 2022 verzekerd van een stoeltje.

Bij Alfa Romeo lopen de contracten van Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen eind dit jaar af. Voor Giovinazzi lijkt er weinig keuze: hij zal waarschijnlijk inzetten op een verlenging. Bij Raikkonen is het afwachten of hij aan het einde van het seizoen nog lol in het spelletje heeft.

Tot slot Williams dat volgend jaar ongetwijfeld doorgaat met – paydriver – Nicholas Latifi. De Canadees tekende vorig jaar een meerjarig contract (vermoedelijk drie seizoenen) en staat dus niet ter discussie. Het driejarige contract van George Russell loopt echter eind 2021 af. Hoogst waarschijnlijk vertrekt de Engelsman naar Mercedes en dat betekent dat er een stoeltje vrij is in Grove.

Teams en coureurs bevestigd voor het Formule 1 seizoen 2022

Team Coureur 1 Coureur 2 Mercedes n.n.b. n.n.b. Red Bull Max Verstappen n.n.b. McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Aston Martin Sebastian Vettel n.n.b. Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz AlphaTauri n.n.b. n.n.b. Alfa Romeo n.n.b. n.n.b. Haas Mick Schumacher Nikita Mazepin Williams Nicholas Latifi n.n.b.