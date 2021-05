Valtteri Bottas reageerde afgelopen donderdag al buitengewoon stellig met de woorden: "Er is maar één team in de Formule 1 dat zoiets doet en dat team zijn wij zeker niet." Hij doelde daarmee op de personele verschuivingen binnen Red Bull-teams en gaf aan dat Mercedes niet tijdens het seizoen van rijders zal wisselen. Teambaas Toto Wolff deelt die mening: "Valtteri maakt het seizoen absoluut af in onze auto, tenzij hij de griep krijgt en niet kan rijden. Maar verder zie ik geen enkele reden om iets te veranderen."

Waar Bottas al subtiel aan Red Bull refereerde, kan ook Wolff het niet laten om een kleine sneer uit de delen. "Die gasten iets verderop [bij Red Bull] vinden het nogal leuk om met de stoelen te spelen. Een stoelendans zeg maar. Maar nee, bij ons is geen verandering te verwachten", vervolgt Wolff in gesprek met Sky Sports F1. De Oostenrijker stelt dat er binnen Mercedes een andere 'mindset' is dan bij Red Bull. "Dit hangt volledig af van de mentaliteit. Als je niet meer gelukkig bent met je vrouw en al naar andere vrouwen gaat kijken, dan wordt de relatie daar absoluut niet beter van", komt Wolff met een bijzondere vergelijking.

Te vroeg om over 2022 te spreken

"Ik werk liever aan de relatie met mijn coureurs. Ik probeer samen het beste resultaat te halen, voordat we flirten met andere rijders." Bottas heeft overigens een éénjarig contract op zak en dat betekent dat Russell, wiens uitleenperiode bij Williams ook eind 2021 afloopt, volgend jaar wel kan instappen bij het fabrieksteam van Mercedes. Wolff vindt het echter veel te vroeg om daar nu al over te speculeren. "Ik heb alleen gezegd dat we tussentijds niet van rijders gaan wisselen, zoiets hebben we ook nog nooit gedaan. Dingen kunnen natuurlijk veranderen om wat voor reden dan ook, maar dat is absoluut niet ons plan. Wat er volgend jaar gebeurt, zien we later wel. Het is nu nog heel erg vroeg om dat te bespreken."

