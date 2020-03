Sergio Sette Camara reservecoureur bij Red Bull Racing

Sette Camara reed de afgelopen drie seizoenen in de Formule 2, afgelopen werd hij vierde in het kampioenschap. Daarnaast was hij testcoureur bij McLaren dat vanochtend afscheid van hem nam.

Eerder dit jaar was al aangekondigd dat hij dit jaar samen met landgenoot Felipe Nasr een stoeltje in de IndyCars zou delen bij Carlin. Het is nog niet duidelijk hoeveel races hij gaat rijden in de Amerikaanse klasse.

Red Bull heeft aangekondigd dat Sette Camara dit jaar met het team zal meereizen naar de Grands Prix en dat hij in Milton Keynes in de simulator aan de slag gaat. Ook zal hij enkele demonstraties geven. "Ik ben ontzettend blij om me bij de Red Bull-familie aan te sluiten als officiële test- en reservecoureur. Ik kijk al sinds ik vijf jaar oud ben Formule 1 en ben dankbaar voor de kans om met Aston Martin Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri te mogen samenwerken", aldus Sette Camara.

Sette Camara is geen onbekende van Red Bull Racing. In 2016 en 2017 maakte hij al onderdeel uit van het Red Bull Junior Team. In zijn eerste seizoen mocht hij na de Grand Prix van Groot-Brittannië voor Toro Rosso een testsessie afleggen. Eind 2017 werd hij uit het team gezet, waarna McLaren hem eind 2018 oppikte als test- en ontwikkelingscoureur.