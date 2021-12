Perez: Zonder slipstream geen schijn van kans tegen Mercedes

In de laatste en beslissende race van de F1-titelstrijd van 2021 verzekerde Max Verstappen zich van het voordeel bij de start door zich naar pole-position te trainen. De WK-leider kreeg tijdens Q3 hulp van zijn teamgenoot bij Red Bull Racing. Sergio Perez stelde zich dienstbaar op en zorgde ervoor dat de Nederlander gebruik kon maken van zijn slipstream. Mede daardoor kon Verstappen in zijn eerste ronde 1.22.109 noteren, wat voldoende bleek voor de pole. Titelrivaal Lewis Hamilton start zondag als tweede, nadat hij in Q3 ruim drie tienden van een seconde langzamer was.

Perez vertelde na afloop van de kwalificatie dat de slipstream-tactiek van Red Bull noodzakelijk was in de strijd met Mercedes. “We wisten dat we geen schijn van kans hadden ten opzichte van de Mercedes. Dus ja, dit was geweldig teamwork”, zei hij bij Sky Sports F1. “Ik denk dat het perfect uitpakte. Als we het nog een keer proberen, dan gaat het denk ik waarschijnlijk fout. Maar gelukkig ging alles nu goed. Ik ben heel blij voor Max en blij dat ik hem daarmee heb kunnen helpen. Hopelijk lukt dat morgen ook. Ik had graag gewild dat ik derde was geweest, maar ik denk dat ik het in de laatste bocht heb verloren. Desalniettemin is dit nog steeds een geweldig teamresultaat.”

Horner looft 'dienstbare' Perez

Zelf kwam Perez uiteindelijk tot de vierde startpositie en dat is dus niet helemaal tot tevredenheid van de Mexicaan zelf. Wel kan hij rekenen op de complimenten van Red Bull-teambaas Christian Horner voor de manier waarop hij in dienst van het team werkte tijdens de beslissende fase van de kwalificatie. “Ik denk dat Checo de dienstbare teamgenoot is geweest. Hij heeft een optimale ronde voor zichzelf opgegeven om zijn teamgenoot deze snelheid te geven. En ik denk dat je niet om meer dan dat kan vragen.”

Eerder in de kwalificatie probeerde Perez zich aanvankelijk op de gele mediums van Pirelli te plaatsen voor het derde deel van de kwalificatie. Zijn ronde was echter niet voldoende en dus besloot hij in de tweede run om op softs verder te gaan. Op die band wist de coureur uit Guadalajara zich wel te plaatsen voor Q3. Bovendien verwacht hij geen grote problemen met zijn eerste stint op de zachte band. “Ik denk dat er nog steeds veel mogelijk is. We denken eigenlijk dat het vrijwel niets uitmaakt, dus hopelijk kunnen we een goede start hebben en dan zien we het vanaf daar wel.”