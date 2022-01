Eind 2020 wist Sergio Perez dat hij na zeven seizoenen trouwe dienst moest vertrekken bij Racing Point, dat eerder nog als Force India door het leven ging. Het team zou in de winter een gedaantewisseling ondergaan en vanaf 2021 als Aston Martin op de grid verschijnen. Teameigenaar Lawrence Stroll gaf de voorkeur aan Sebastian Vettel en zoon Lance Stroll als rijdersduo, waardoor Perez buiten de boot dreigde te vallen. Uiteindelijk wist de Mexicaan toch een plekje op de grid van 2021 veilig te stellen, want Red Bull Racing verkoos hem boven Alexander Albon en Pierre Gasly.

In het eerste jaar van de samenwerking stelde Perez een nieuw contract veilig door te winnen in Azerbeidzjan en nog vier keer het podium te beklimmen. Een van die podia behaalde Perez bij zijn thuisrace in Mexico, een voor hem bijzonder moment nadat hij in 2021 bijna ontbrak op de grid. “Dat was een heel fijn moment voor mezelf en mijn carrière. Iedereen die vanaf de eerste dag achter mij stond, was erbij. Je mag ook niet vergeten dat ik vorig jaar in deze periode geen zitje had. Ik had mijn carrière in de Formule 1 waarschijnlijk beëindigd als Red Bull mij niet de kans had gegeven”, gaf Perez toe in de podcast The Edge. “Mijn fans, mijn familie, iedereen die vanaf dag 1 achter mij stond, was erbij. Carlos Slim, de belangrijkste supporter van mijn carrière, gaf mij de trofee en dat was voor ons allebei een uniek en bijzonder moment. Het was geweldig, maar het is niet genoeg. Op een dag wil ik mijn thuisrace winnen.”

De podiumplaats op het Autodromo Hermanos Rodriguez was de eerste podiumplaats van Perez in zijn thuisrace, die in 2015 terugkeerde op de F1-kalender. Het rijden voor eigen publiek geeft een coureur vaak veel energie, maar brengt tegelijkertijd ook veel verwachtingen met zich mee. “Natuurlijk staat er meer druk op in je eigen land, want je wil de fans het best mogelijke resultaat geven. Als er één race is waarin je niet wil falen, dan is het die”, aldus Perez. "Je wil ervoor zorgen dat je zonder incidenten de eerste ronde doorkomt en het liefst goed start en posities wint. Dat is niet gemakkelijk. Voor de race kijkt iedereen naar je en schreeuwt iedereen je naam. Je moet je echter afzonderen van alles, in de zone terechtkomen en je door niets laten afleiden van wat je moet gaan doen."