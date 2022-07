Begin 2021 maakte Sergio Perez de overstap naar Red Bull Racing. Het werd al vrij snel duidelijk dat de RB16B niet helemaal met zijn rijstijl matchte. Toch waren Helmut Marko en de zijnen dusdanig tevreden over de prestaties van de Mexicaan, dat ze hem op een nieuw contract trakteerden. Begin dit F1-seizoen was meteen te zien dat Perez meer lol had met de huidige Red Bull-bolide. Dat betaalde zich uit in goede prestaties, met onder meer een overwinning in Monaco. Toch is hem pech ook niet bespaard gebleven. In Bahrein en Canada viel de man uit Guadalajara met motorpech uit, terwijl hij in Oostenrijk door George Russell in de rondte werd getikt en halverwege de race uitviel. Met 163 punten bezet Perez momenteel de derde plaats in het kampioenschap, zeven stuks achter Charles Leclerc.

Dit had er volgens de Red Bull-coureur heel anders uit kunnen zien. "Die uitvalbeurten hebben mijn eerste seizoenshelft flink beïnvloed", aldus de Mexicaan. "Zonder dit malheur had mijn positie in het kampioenschap er heel anders uitgezien. Maar over het algemeen zie en neem ik veel positieve punten mee." Op de vraag van Motorsport.com hoe Perez het vindt gaan in vergelijking met voorgaande jaren, antwoordt hij. "Vrij goed. Ik vind zelf dat het een sterk en compleet eerste half jaar was. Ik heb mijn wedstrijden goed samengebracht en prima resultaten gescoord. Ook over de consistentie heb ik niks te klagen. Het zit er dus wel en alles ligt ook nog open voor wat betreft het kampioenschap."

Dit weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma. Na deze race mogen de F1-rijders vier weken (drie weekenden) met de benen omhoog. Maar toch heeft Perez al een duidelijk doel wanneer het seizoen zich in Spa weer hervat. "We moeten blijven pushen", gaat hij verder. "Ferrari is op dit moment sneller, maar alles is nog mogelijk. Drie of vier wedstrijden na de hervatting zien we hoe de vlag erbij hangt. Hopelijk hebben we dan het gat al iets meer gedicht." Dat Max Verstappen en Perez na de zomerstop gridstraffen gaan incasseren staat al vast, dat liet Marko onlangs weten. Wel gaan de Oostenrijkers goed onderzoeken op welke baan ze dit het beste kunnen doen. De Red Bull-adviseur hint naar België of Italië.