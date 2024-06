Sergio Pérez wist dat de Grand Prix van Spanje geen gemakkelijke voor hem zou worden, aangezien hij van de Grand Prix van Canada nog een gridstraf van drie plaatsen meenam. Dat hij in de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya slechts tot de achtste tijd kwam en dus van P11 moest starten, hielp daar niet bij. Vanaf die elfde startplek kon Pérez weinig uithalen. De Red Bull-coureur reed een anonieme race, totdat hij in de slotfase na een late pitstop nog in de aanval ging bij de twee Alpine-coureurs.

"Het was zo lastig om in die eerste stint in te halen, mijn race zat er toen al op", verzucht Pérez na afloop van de race. "Ik zat vast achter Nico [Hülkenberg] en ik gleed heel erg rond. Het was een nachtmerrie van een race. Dus ja, over het algemeen was het een zeer zware wedstrijd." Pérez staat bekend als een coureur die lang door kan rijden op een set banden, maar uiteindelijk was hij juist een van de twee coureurs - ook Yuki Tsunoda ging voor een extra stop - die drie pitstops maakte in Barcelona. "Daardoor konden we naar Gasly rijden en de achtste plaats veiligstellen, maar het was vrij moeilijk. Volgens mij was alles verpest in die eerste stint", aldus Pérez.

In de race ondervond Pérez enkele problemen op de zachte banden, die volgens hem gelinkt kunnen worden aan de problemen waar hij in de kwalificatie mee kampte. Wat die problemen dan precies waren? "De voorkant was heel beperkt, ik kon deze gewoon niet ingestuurd krijgen en op het gas gaan", legt de teamgenoot van Max Verstappen uit. "Het probleem is dat ik niet de auto kan balanceren in de verschillende soorten bochten. Ik heb vooral moeite in de middelsnelle en langzame bochten, waar ik niet de stabiliteit bij de entry heb. Dat is ook iets waar ik met het team aan werk. We hebben enkele agressieve veranderingen doorgevoerd dit weekend, maar volgens mij werkte dat allemaal niet. Dat zullen we dus evalueren."

Makkelijk resetten

Pérez stelt dat hij een probleemloos weekend nodig heeft om zijn vorm te hervinden, aangezien het de afgelopen races maar niet lijkt te lukken voor de nummer vijf in het kampioenschap. "Dit weekend verliep slecht in de zin van dat we meer hebben verkend dan daadwerkelijk getest, van VT1 naar VT2. We hebben nooit echt de afstelling omgegooid. Maar we deden zo veel dingen, ik denk dat we een beetje wanhopig waren om de balans te vinden. Dat moeten we allemaal herzien, maar ik zie het licht aan het einde van de tunnel."

In de afgelopen vier races heeft Pérez slechts acht punten gescoord, waardoor het voor Red Bull Racing noodzaak is dat hij zijn vorm de komende races terugvindt. Veel tijd is er niet om die te vinden, omdat de Grand Prix van Spanje het begin was van de triple-header met Oostenrijk en Groot-Brittannië. Toch ziet Pérez zo'n triple-header juist als een goed moment om zichzelf te resetten. "Dat is het beste wat je kunt hebben", meent hij. "Je neemt deze ervaring namelijk mee als wijze les en gaat dan door naar de volgende race. Er zullen andere uitdagingen komen en we hebben nog een lang seizoen voor de boeg. Het is gewoon belangrijk dat we ons hoofd koel houden", besluit Pérez.