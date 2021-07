Perez zet streep onder GP Oostenrijk: "Was een hele slechte race”

Terwijl Max Verstappen op dominante wijze naar zijn derde opeenvolgende overwinning soleerde, kende teamgenoot Sergio Perez twee weken geleken een moeizame race in Oostenrijk. De Mexicaan kwam in de openingsfase naast de baan terecht na een mislukte inhaalactie op Lando Norris, waarna hij het later in de race tot twee keer toe aan de stok kreeg met Charles Leclerc. Voor beide incidenten met de Ferrari-coureur kreeg Perez vijf strafseconden aan zijn broek, waardoor hij aan de finish genoegen moest nemen met een zesde plek.

In de aanloop naar de Britse Grand Prix blikte Perez tijdens de persconferentie op Silverstone nog even terug op de vorige race in Oostenrijk: “Bij Lando zag ik het gaatje. En ik besloot er voor te gaan”, vertelde de Red Bull-coureur. “Het pakte niet uit zoals ik had gehoopt, maar ik moest er wel voor gaan. Het had mijn race kunnen maken. Achteraf gezien, als ik even had gewacht had ik hem later misschien kunnen pakken en zou het resultaat een stuk beter zijn geweest. Maar achteraf is het altijd makkelijk praten.”

Perez niet eens met tweede tijdstraf

Voor de beide incidenten met Leclerc werd Perez bestraft, al vond hij dat zelf niet helemaal terecht: “Met Charles was het misschien iets te close. Ik heb wel spijt van die eerste actie, het incident in bocht 4. De boel was daar gewoon te warm. De remmen, de banden, ga zo maar door. Ik had daar contact moeten voorkomen, dus die straf was misschien wel terecht. Maar bij het tweede incident was er niet veel wat ik had kunnen doen. Ik was aan het pushen en verloor halverwege de bocht de auto, uiteindelijk houdt de baan dan een keer op.”

Ondanks de teleurstelling kan Perez inmiddels wel vooruitkijken: “Het was een hele slechte race van mij, maar ik heb de resetknop ingedrukt. Ik heb er de positieve punten uitgepikt, de snelheid in de kwalificatie en de snelheid in vrije lucht tijdens de race, dus ik hoop dat dit weekend een stuk beter kan gaan.”

Spannende strijd met Mercedes

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race op Silverstone windt Perez er geen doekjes om. De Mexicaan maakt zich op voor een spannende strijd met de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, waarmee hij dezelfde mening deelt als teamgenoot Max Verstappen: “Ik denk dat het… Ik mag niet vloeken, maar ik denk echt dat het ‘F’ close gaat zijn.”