Red Bull Racing kende met twee wereldtitels een uiterst succesvol Formule 1-seizoen 2022, maar de feestelijkheden kregen een lichte knauw door interne onenigheid binnen het F1-team. Tijdens de Grand Prix van Brazilië kreeg Sergio Perez de opdracht Max Verstappen voorbij te laten. De Nederlander wilde een poging doen om Fernando Alonso in te halen. De afspraak was dat, wanneer dit niet zou lukken, Checo de plaats terug zou krijgen. Verstappen weigerde en meldde zich na de finish furieus op de boordradio.

Naar verluidt zou een opzettelijke crash van Perez in Monaco, wat de Nederlander een potentiële pole kostte, de reden zijn van het negeren van de teamorder. Dat Checo met opzet crashte is nooit bewezen. De 33-jarige coureur zet met zijn uitspraken bij Fox Sports Mexico nog voor de start van het nieuwe seizoen de boel op scherp bij Red Bull. "Het is belangrijk om als team samen te werken. Als ik hulp nodig heb en die niet krijg, dan ga ik die hulp ook niet geven. Dat staat vast. Maar ik verwacht niet dat het zover komt. Het wordt een heel intensief seizoen. Waarschijnlijk vechten er zes auto's om de titels, dus het wordt belangrijk om samen te werken."

Afgelopen jaar verloor Perez de strijd met Charles Leclerc om de tweede plaats in het kampioenschap. Ook toen Verstappen de titel al binnen had, besloot hij om de man uit Guadalajara niet te helpen. "Daar verbaasde ik mij over", vervolgt de oudste Red Bull-coureur. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik heb veel voor hem gedaan. Ik begrijp zijn redenen niet. Zijn twee titels heeft hij ook aan mij te danken." Inmiddels heeft de viervoudig Grand Prix-winnaar dat hoofdstuk afgesloten en komen de volgende verhalen alweer op gang. Daniel Ricciardo is dit jaar derde rijder bij Red Bull en door zijn komst zou de vaste plek van Checo onzeker zijn. "Ik zit bij Red Bull, het beste team in F1. Red Bull kan elke coureur krijgen die ze willen. Er verandert niets. Het is belangrijk dat Ricciardo ons ondersteunt met zijn werk in de simulator, ook zal hij aanwezig zijn bij de races. "

"Cruciaal punt in mijn carrière"

Daarnaast vertelt Perez dat hij komend jaar goed gaat onderzoeken of hij nog wel in F1 verder wil. Zijn huidige contract loopt tot eind 2024. "Dit seizoen gaat veel duidelijk maken: hoe goed ik ben en hoe graag ik verder wil in de sport. Het wordt een cruciaal punt in mijn carrière. Als je niet 100 procent inzet wilt geven om elke dag te trainen en te letten op wat je eet... ik zie mijzelf hier niet staan met 90 procent inzet."

Video: Max Verstappen woest na negeren van teamorder