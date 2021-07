Perez zesde na race vol incidenten: “Zo wil ik niet racen”

Vanaf de derde startplek had Perez zondag zijn zinnen gezet op zijn derde podiumfinish van het seizoen, maar de hoop op een trofee kon de Mexicaan na de eerste ronde al op zijn buik schrijven. In de vierde bocht ging de Red Bull-coureur buitenom in de aanval bij Lando Norris, maar die gaf Perez geen ruimte, waardoor deze naast de baan terecht kwam en in het grind terugzakte in de rangorde.

Incident met Norris "verpestte mijn race'

“Het was de eerste ronde en over de limiet”, blikt Perez voor de camera’s van Sky F1 terug op het incident met Norris. “Lando kwam ermee weg, hij had geen schade aan zijn auto. Maar het verpestte wel mijn race.”

Hoewel Perez en Norris elkaar niet hadden geraakt, onthulde Perez wel dat zijn RB16B schade had overgehouden aan het uitstapje door de grindbak. Norris – die de actie van de Mexicaan als “nogal dom” bestempelde – kreeg voor de actie een tijdstraf van vijf seconden opgelegd, maar later in de race ging ook Perez in de fout. In diezelfde bocht 4 duwde de Mexicaan op zijn beurt namelijk de Ferrari van Charles Leclerc buiten de baan, alvorens hij even later in bocht 6 opnieuw te weinig ruimte gaf aan de Monegask. Voor beide incidenten kreeg de teamgenoot van Max Verstappen vijf strafseconden aan zijn broek. Daardoor zakte hij in de einduitslag terug naar de zesde plek achter Carlos Sainz, nadat hij als vijfde aan de finish was gekomen.

“Mijn excuses aan Charles, want zo wil ik niet racen”, blikte Perez tegenover Motorsport.com terug op beide incidenten met de Monegask. “Ik ben niet dat type coureur. Ik zat in de vuile lucht, mijn banden waren heel warm, mijn remmen waren heel warm en ik probeerde gewoon zo laat mogelijk te remmen. Ik heb beide incidenten nog niet teruggezien, maar het spijt me echt als ik daarmee zijn race heb beïnvloed. Charles is een coureur die altijd hard racet, maar wel op de limiet. Ik ben dan ook niet blij met mezelf.”

Perez zocht Leclerc na de race direct op om zijn kant van het verhaal te vertellen. “Ik vertelde hem hoe ik het had beleefd, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Het is nooit fijn wanneer je dit soort incidenten hebt, maar hij weet ook dat ik niet zo’n soort coureur ben en dat ik me er zelf niet goed over voel.”

Terwijl teamgenoot Max Verstappen zijn derde zege op rij vierde moest Perez dus genoegen nemen met de zesde plek. De Mexicaan staat desondanks wel nog altijd derde in de WK-stand, al heeft hij nog maar drie punten voorsprong op de als derde gefinishte Lando Norris.