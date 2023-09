VIDEO: Herhaling start F1-race Singapore, Tsunoda valt uit Yuki Tsunoda heeft in Singapore net als in Monza maar kort kunnen genieten van de F1-race. De Japanse AlphaTauri-rijder was in gevecht met Red Bull-coureur Sergio Pererz en daarbij raakten beide wagens elkaar. Voor Tsunoda bleek het einde race, Perez kan verder maar mist een boel snelheid. We zien dit ongeluk niet, maar wel de start. De Ferrari's schoten uit de startblokken en hebben een gat richting Mercedes-man George Russell geslagen. Lewis Hamilton schoot nog even van de baan af, haalde daarbij Russell en Lando Norris in, maar liet daarna beide heren voorbij. No Further Action.