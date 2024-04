Pérez wint Spaanstalig onderonsje in F1-sprintrace China

Waar het in de voorbije dagen op het Shanghai International Circuit vooral ging over aflopende contracten, silly season en toekomstplannen, kon Sergio Pérez zich zaterdagochtend om vijf uur Nederlandse tijd weer focussen op waar het om gaat in de Formule 1: racen. De Red Bull-coureur uit Guadalajara kwalificeerde zich vrijdag op P6 voor de honderd kilometer lange sprintrace en wist dat hij een flink gevecht tegemoet ging met de rijders voor hem.

Na enkele ronden afwachten kwamen de banden van zijn RB20 halverwege de race tot leven en kon Pérez vooruit kijken naar Sainz en Alonso. De coureurs van Aston Martin en Ferrari hadden alleen oog voor elkaar en Pérez wist daar optimaal van te profiteren. "De Spanjaarden zaten iets te dicht op elkaar en ik zag een mogelijkheid waardoor ik ze beiden kon inhalen", aldus Pérez na afloop van de race. "We zaten in een DRS-trein, waardoor het erg moeilijk was om in te halen. Ik zat de hele race vast en moest op een gegeven moment ook verdedigen tegen Charles [Leclerc]. Die kwam telkens goed weg uit de bochten, vooral bocht twaalf en dat maakte het voor mij wat lastig om mijn positie te behouden."

Uiteindelijk kon Pérez dus voorbijgaan aan Sainz en Alonso en opschuiven naar de derde plek. Dat gebeurde echter iets te laat in de race, oordeelt de Mexicaan. "Toen ik de mogelijkheid zag, ging ik ervoor en dat werkte perfect. Helaas haalden we [Sainz en Alonso] iets te laat in de race in. Was dat een ronde of twee eerder gebeurd dan had ik ook Lewis nog kunnen pakken."

Goede test voor kwalificatie

Pérez had tijdens de race veel opgestoken over de baanomstandigheden op het Chinese circuit waar de Formule 1 al vijf jaar niet meer had geracet en vrijdag slechts kort kon worden getraind. "Het is een heel andere baan. Het lijkt erop alsof we wat werk te doen hebben in de langzamere sector. We moeten even kijken hoe dat uitpakt, maar we zullen wat veranderingen aan de set-up moeten doen", blikt de Mexicaan alvast vooruit op de kwalificatie.