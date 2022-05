Perez wint knotsgekke Monaco GP, Verstappen voor onfortuinlijke Leclerc

De zevende krachtmeting van het Formule 1-seizoen bracht de coureurs naar het kroonjuweel van de kalender: Monaco. De race over het technische stratencircuit wordt door rijders als ultieme uitdaging aangeduid en daar werd anno 2022 nog een schepje bovenop gedaan. Twintig minuten voor de start gingen de hemelsluizen namelijk open en maakte de beloofde regen zich meester van het circuit. Het leidde tot een uitgestelde start. De wedstrijdleiding koos in eerste instantie voor een start achter de safety car en dat betekende dat coureurs verplicht op full wets moesten vertrekken.

Lang wachten op baanactie, Canadezen gaan als eerste kopje onder

Teams werden gedwongen om naar regenbanden te wisselen, al zagen niet alle coureurs daar de noodzaak van in: "Waar wachten we überhaupt op?", liet Max Verstappen op de grid weten. De Limburger die zaterdag al zei behoefte te hebben aan regen en chaos op zondag, dacht in eerste instantie dat het veld losgelaten kon worden, maar dat bleek na het uitstel niet mogelijk. Toen wedstrijdleider Eduardo Freitas voor meerdere formatieronden achter de safety car koos, kwam de regen met bakken naar beneden. Het veranderde de situatie en leidde tot een rode vlag en hernieuwd oponthoud.

De vernieuwde wedstrijdleiding liet tijdens die onderbreking zien bijzonder weinig van het waterballet in Spa te hebben geleerd, door andermaal niets van zichzelf te laten horen. Om 16.05 uur moest het er dan toch van komen, met een tweede poging achter de safety car. Zelfs achter de rug van Bernd Mayländer bleek het nog te lastig voor beide Canadese deelnemers. Nicholas Latifi beschadigde zijn voorvleugel in Loews Hairpin, waarna Lance Stroll de vangrails ook toucheerde.

Ferrari laat het liggen in tactisch steekspel, Perez grijpt zijn kans

Met de twee usual suspects op achterstand ging de safety car naar binnen en kreeg het publiek alsnog waar het voor was gekomen: een race. De krachtmeting werd met een rollende start in gang geschoten, waarbij polesitter Charles Leclerc geen enkele krimp gaf en de touwtjes strak in handen nam. Teamgenoot Carlos Sainz bleek op full wets niet in staat om zijn rondetijden te pareren, waardoor niet alleen hijzelf maar ook Sergio Perez en Verstappen op achterstand werden gezet. Geen vuiltje aan de nog altijd bewolkte lucht dus voor Leclerc, al zou dat dramatisch veranderen.

Een tactische tombola zou de kaarten compleet opschudden. Die tactische tombola werd in gang gezet toen Pierre Gasly op gepaste afstand van de koplopers als eerste de gok waagde door naar intermediates te gaan. De Fransman worstelde de eerste rondjes op zijn banden met groene wangen, maar begon nadien paarse sectortijden te klokken. Het gaf andere teams aan dat hij op de juiste bandencompound stond, al geldt 'ernaartoe is één, er voorbij is twee' in extreme mate door de smalle straten van Monaco. Die tegeltjeswijsheid was exact de reden waarom de mannen vooraan de baanpositie nog niet meteen op wilden geven, al toonde Gasly ook dat inhalen wel degelijk mogelijk was. Zo verschalkte hij eerst Zhou Guanyu en nadien Daniel Ricciardo richting het zwembad.

Zijn rondetijden waren dermate indrukwekkend dat ze concurrenten weinig andere opties lieten dan ook naar de intermediates te grijpen: het spel op de wagen dus. Perez opende het tactische steekspel vooraan en die keuze zou hem en Red Bull ab-so-luut geen windeieren leggen. Sterker nog: toen Leclerc en Verstappen zijn voorbeeld volgden, bleek de Mexicaan spekkoper en had hij de leiding pardoes in handen. Sainz besloot als enige van de top-vier de intermediates over te slaan en in ronde 22 meteen voor slicks te kiezen, de hardste band van Pirelli om precies te zijn.

Het is het begin van een zeer ongelukkige fase voor Ferrari gebleken. Na enige Italiaanse chaos bij de Scuderia voorzag men Leclerc ook meteen van slicks, maar dat is een tactiek die bijzonder kostbaar is gebleken. Nadat Red Bull een ronde later eveneens voor een dubbele pitstop ging, de overcut dus, bleek Ferrari er behoorlijk ingetuind. Perez wist namelijk voor Sainz weer naar buiten te komen en zodoende de leiding te behouden. Om de sof voor Ferrari helemaal compleet te maken, zag ook de tweede Ferrari een Red Bull langszij komen. Tot zijn eigen ongenoegen moest Leclerc diens titelrivaal Verstappen - die voor een deel over de gele lijn ging bij het uitrijden van de pits - voor zich dulden, en dat terwijl de thuisrijder zich het hele weekend superieur had getoond. Zijn geuite onvrede over de boordradio mocht dan ook geen verrassing heten.

Zware crash Schumacher, Perez blijft koel in bloedstollende slotfase

Voor een andere protegé van Ferrari ging het nog vele malen minder. Mick Schumacher verloor niet lang na dit spel met pitstops de controle over zijn Haas op weg naar het zwembad, knalde hard de TecPro-baanafzetting in en zag zijn bolide in twee stukken breken. De Duitser liet via de boordradio weten in orde te zijn, hetgeen logischerwijs het allerbelangrijkste was, maar zorgde wel voor een nieuwe onderbreking. De wedstrijdleiding dacht het in eerste instantie nog met een safety car af te kunnen, maar koos nadien toch voor een rode vlag doordat de TecPro gerepareerd moest worden.

Die rode vlag gaf alle coureurs een onvoorziene kans om banden te wisselen in de pitstraat en precies daar maakte Red Bull gebruik van. Het team van Christian Horner stuurde beide coureurs op nieuwe mediums de baan op, terwijl Ferrari met beide auto's vasthield aan de gebruikte harde banden voor het restant van de race. Dat restant zou door de twee uursregels overigens niet de volledige race-afstand worden. De teller met 77 ronden maakte plaats voor een aflopende klok, waarbij er wel genoeg ronden zijn verreden (minimaal 58 stuks) om volledige punten uit te delen.

Perez wist na de herstart een gaatje te trekken richting Sainz op zijn mediums, maar moest daar aan het eind van de race een prijs voor betalen. Ferrari hoopte dat de Red Bull-auto's in de slotfase last zouden krijgen van graining en precies dat gebeurde. In combinatie met achterblijvers leidde het tot immense druk op de schouders van Perez, maar de Mexicaan wist die knap te weerstaan en zijn auto breed genoeg te houden. De top-vier schoof tijdens een bloedstollende slotfase als een accordeon in elkaar, al veranderde er niets meer aan de posities. Het betekende dat Perez zijn derde F1-zege te pakken heeft en - nog veel belangrijker - dat hij de prestigieuze Grand Prix van Monaco op zijn palmares heeft staan. Sainz was er waanzinnig dichtbij, maar moest genoegen nemen met P2.

Bij zijn teamgenoot was de teleurstelling nog vele malen groter. Leclerc wist het gehele weekend immers te domineren, maar zag het zondag (tactisch) door zijn vingers glippen. Doordat hij op P4 zelfs Verstappen voor moet laten gaan - die voor de tweede keer in Monaco naar het befaamde podium mocht - is de Nederlander verder uitgelopen in de WK-stand op een zondag waarop hij dat niet had verwacht. George Russel en Lando Norris wisten de top-zes te completeren, voor Fernando Alonso en Lewis Hamilton - die zich vooral ergerde na een touché met Esteban Ocon. Het kwam de Fransman op een tijdstraf van vijf seconden te staan, waardoor hij buiten de punten is gevallen op P11.

Volledige uitslag Formule 1 Grand Prix van Monaco: