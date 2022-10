Perez wint incidentrijke GP van Singapore, Verstappen zevende

Een uur voor de geplande starttijd van 20.00 uur lokale tijd, 14.00 uur in Nederland, openden de hemelsluizen zich in Singapore, waarop besloten werd om de startprocedure uit te stellen. Kort voordat de race eigenlijk moest beginnen, stopte het met regenen, maar was de baan nog altijd kleddernat. De racedirectie kwam daarop met de boodschap dat de pitstraat om 20.25 uur lokale zou worden geopend en de coureurs om 21.05 uur aan de formatieronde zouden beginnen. Hoe lastig de omstandigheden op de baan waren, liet Max Verstappen zien door onderweg naar de grid rechtdoor te schuiven bij de zevende bocht. De Nederlander kon zijn Red Bull omkeren en zonder schade plaatsnemen op de achtste plek op de startopstelling.

Charles Leclerc en Sergio Perez kwamen beide even goed weg toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden en de Grand Prix van Singapore na meer dan een uur vertraging eindelijk onderweg was. De tweede zogenaamde fase van de start, waarin de coureurs verder accelereren, verliep echter een stuk minder goed voor de Monegask, waardoor de Mexicaan naar de leiding kon gaan. Achter hen lagen Lewis Hamilton en Carlos Sainz met elkaar in de clinch. De Brit en de Spanjaard maakten op weg naar de eerste bocht contact, waarna eerstgenoemde van de baan ging. De Mercedes-rijder sloot vervolgens achter Sainz aan op P4.

Verstappen had een slechte start en viel terug naar de dertiende plek, maar zou later in de eerste ronde al een plaats heroveren op Daniel Ricciardo. In de tweede ronde knokte de Nederlander zich langs Kevin Magnussen. Zij kwamen hierbij met elkaar aanraking, waardoor de voorvleugel van de Deen beschadigd raakte. De Haas F1-coureur kreeg hiervoor later een zwart en oranje vlag, die hem verplichtte om naar de pits te komen. De stewards stelden een onderzoek in naar het incident, maar besloten geen straf uit te delen. Verstappen had intussen al meer plaatsen goedgemaakt. Kort na Magnussen moesten namelijk ook Lance Stroll en Yuki Tsunoda eraan geloven, zodat de regerend wereldkampioen al snel weer negende lag.

In de zevende ronde kwamen Zhou Guanyu en Nicholas Latifi met elkaar in botsing op het Marina Bay Street Circuit, toen de Alfa Romeo-coureur de Williams wilde passeren. De Chinees moest zijn auto langs de kant parkeren en veroorzaakte zo een gele vlag, die later werd omgezet in een safety car. Latifi reed met een lekke band terug naar de pits en zou daar uitstappen, omdat de schade aan zijn Williams te groot was. Na twee ronden achter de safety car werd het veld weer losgelaten en ging Verstappen verder met waar hij gebleven was. De Limburger ging al snel Sebastian Vettel voorbij, zodat hij terug was op de plek waarop hij aan de race was begonnen (achtste), en nam daarna Pierre Gasly te grazen voor P7.

De wedstrijd stabiliseerde enigszins, waarna het de vraag was wanneer de intermediates konden worden ingeruild voor droogweerrubber. In ronde 22 was George Russell de eerste naar slicks wisselde, nadat Fernando Alonso een Virtual Safety Car had veroorzaakt door zijn Alpine met een motorisch probleem langs de kant te zetten. De Brit, die na een motorwissel vanuit de pits was gestart en na de openingsfase van de race klem was komen te zitten achter Valtteri Bottas, ging op de medium band naar buiten. “Moedig”, reageerde Verstappen toen hij hiervan op de hoogte werd gesteld. Het circuit bleek inderdaad nog niet rijp voor slicks: Russell had grote moeite om zijn Mercedes op de baan te houden en raakte ver achterop.

In ronde 26 was er een crash van Alexander Albon, die dit weekend zijn rentree maakte nadat hij de race in Italië moest missen door een blindedarmontsteking. De Williams-coureur kwam in de muur terecht, waardoor hij zijn voorvleugel verloor en een lekke band opliep. Opnieuw stelde de racedirectie een Virtual Safety Car in, zodat de vleugel van de Thai van het asfalt kon worden gehaald. Albon stuurde zijn auto naar de pits, maar kreeg net als zijn teamgenoot het signaal dat hij de motor moest uitzetten. Na een korte neutralisatie was de race nog maar net weer onderweg of er was alwéér sprake van een VSC, doordat in ronde 28 de motor van Esteban Ocon was geploft. Zo kon zowel Williams als Alpine voor de helft van de race al inpakken.

Toen de race weer werd hervat, was Hamilton aan het aandringen bij Sainz en Verstappen aan het kijken of hij Norris kon pakken. In ronde 33 schoot Hamilton rechtdoor bij de zevende bocht, waarna hij met de voorkant van zijn Mercedes in de baanafzetting terechtkwam. De Brit zette de W13 in de achteruit en kwam vlak achter Norris en kort voor Verstappen terug op de baan. “De auto lijkt intact”, zei de zevenvoudig kampioen, alvorens de linkerkant van zijn voorvleugel naar beneden begon te hangen. Tot ergernis van Verstappen probeerde Hamilton zijn plek nog even te verdedigen, terwijl duidelijk was dat de vicekampioen van 2021 naar de pits moest voor een nieuwe vleugel.

In ronde 34 stuurde Gasly zijn AlphaTauri naar binnen om naar slicks te wisselen, waarna de ene na de andere coureur een pitstop maakte voor droogweerbanden. Dat het nog steeds opletten was op de slicks, demonstreerde Tsunoda door bij de tiende bocht te crashen. Behalve dat de auto moest worden opgeborgen, moesten ook de kunststof blokken terug op hun plek worden gezet, met als gevolg dat voor de tweede keer in deze race de safety car de baan op kwam. Lando Norris en Ricciardo waren op dat moment als enigen nog niet gestopt en door alle pitstops opgeklommen naar de derde en vijfde positie. Dankzij de safety car konden zij met minimaal tijdverlies naar slicks wisselen, waarna het McLaren-duo voor de herstart vierde en zesde lag.

Inmiddels werd duidelijk dat de volledige race-afstand niet kon worden afgewerkt binnen de twee uur die daar voor staat. Met nog 35 minuten op de klok werd de wedstrijd vervolgd. Verstappen opende bij de vijfde bocht de aanval op Norris, maar had een enorme lock-up en schoot rechtdoor de uitloopstrook op. Nadat de Nederlander zijn Red Bull had gedraaid, kwam hij als achtste terug op de baan. Zijn banden waren echter naar de filistijnen, waardoor hij naar de pits moest om een nieuwe set te halen. Verstappen kwam zo veertiende en laatste te liggen, maar schoof al snel een plek naar voren doordat Russell een lekke band had opgelopen tijdens een duel met Mick Schumacher.

Perez, die een feilloze wedstrijd reed, en Leclerc lagen na alle heisa nog altijd eerste en tweede. Maar een half uur voor het einde kwam de Mexicaan met een onheilspellend bericht op de boordradio: “Ik heb problemen met de driveability van de motor.” ”Voor of achter?”, vroeg zijn race-engineer Hugh Bird. Het antwoord: “Allebei.” Voor Leclerc was dit het sein om de druk bij Perez op te voeren. Verschillende keren nam de Monegask een kijkje, maar een serieuze inhaalpoging van de Ferrari-coureur bleef uit. Na enkele ronden leek de boel bij Perez weer onder controle, waarna hij langzaam maar zeker weer wegliep bij Leclerc. Vervolgens had de pitmuur van Red Bull ook nog een onheilspellend bericht voor Perez. “Je wordt na de race onderzocht voor een overtreding achter de safety car”, deelde Bird aan hem mee. “Waarvoor?”, was de reactie van Perez, die mogelijk een gat van meer dan tien wagenlengtes liet vallen achter de safety car. Uit voorzorg werd een gat van meer dan vijf seconden geslagen, zodat een eventuele tijdstraf van vijf tellen kon worden opgevangen.

Intussen was Verstappen bezig om zich opnieuw een weg naar voren te baren. Na inhaalacties op Magnussen en Bottas lag hij weer op puntenkoers. Nadat ook Gasly was ingerekend reed Verstappen naar de achterkant van Hamilton. Die liet zich echter niet zomaar inhalen. Toen beide achter Vettel zaten, maakte Hamilton een foutje waardoor Verstappen zijn kans schoon zag om naar de achtste plek op te schuiven. In de laatste ronde, de klok stond inmiddels op nul, werd ook Vettel nog gepasseerd voor de zevende plaats.

Perez finishte uiteindelijk met 7,5 seconden voorsprong als eerste in Singapore. Leclerc werd tweede, maar Ferrari liet na de eindstreep weten te hopen op een tijdstraf van twee keer vijf seconden voor de coureur uit Guadalajara, omdat hij twee maal een gat van meer tien wagenlengtes zou hebben laten vallen achter de safety car. Sainz completeerde het podium op het Marina Bay Street Circuit, terwijl Norris en Ricciardo vierde en vijfde werden in een race waarin grote concurrent Alpine nul punten scoorde. Stroll werd zesde en Vettel, Hamilton en Gasly gingen er achter Verstappen met de resterende punten aan de haal. Russell werd uiteindelijk achter Bottas, Magnussen en Schumacher veertiende, waarmee hij tevens laatste was door het hoge aantal uitvallers.

Perez moest zich om 23.55 uur lokale tijd bij de stewards melden voor zijn vermeende overtredingen achter de safety car. Pas om 01.42 uur lokale tijd, 19.42 uur in Nederland, kwam het verdict naar buiten. De stewards oordeelden dat Perez inderdaad tot twee keer toe een te groot gat had laten valen naar de safety car. Voor het eerste vergrijp, dat plaatsvond tijdens de eerste safety car-periode, kreeg Perez een reprimande. Voor een tweede overtreding, die tijdens de tweede safety car-fase werd gemaakt, ontving hij een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie. Doordat hij met 7,5 seconden verschil had gewonnen, bleef de uitslag onveranderd: Perez is de winnaar van de GP van Singapore, voor Leclerc en Sainz.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2022 verder met de Grand Prix van Japan. Daar heeft Verstappen een nieuwe kans om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen.

Uitslag F1 Grand Prix van Singapore: