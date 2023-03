Perez wint in Jeddah, Verstappen behoudt WK-leiding met P2 en punt voor snelste ronde

Nadat de eerste twee edities van de Grand Prix van Saudi-Arabië het nodige spektakel hadden opgeleverd, beloofde ook de derde race in Jeddah op voorhand een kraker te worden. De met afstand sterkste man van het weekend stond namelijk slechts vijftiende op de grid. Max Verstappen was de voorbije dagen ongenaakbaar op het circuit aan de Rode Zee, maar werd in het tweede deel van de kwalificatie getroffen door een gebroken aandrijfas. Het probleem bij de Nederlander betekende dat teamgenoot Sergio Perez er met de pole-position vandoor kon gaan. Charles Leclerc reed de tweede tijd in de kwalificatie, maar ging tien startplaatsen naar achteren omdat hij naar zijn derde control electronics was gewisseld. Fernando Alonso, die derde was in de kwalificatie, mocht zodoende naast Perez plaatsnemen op de voorste startij.

Bij de start was Alonso beter weg dan Perez, waardoor de Spanjaard bij de eerste bocht naar de leiding kon gaan. Maar al snel kwamen de stewards met de melding dat Alonso zijn Aston Martin niet goed op zijn startplek had gepositioneerd. De coureur uit Oviedo bleek zijn auto iets te ver naar links te hebben geparkeerd. Tijdens de tweede ronde maakte de wedstrijdleiding wereldkundig dat Alonso een straf van vijf seconden had gekregen, die bij zijn pitstop moest worden ingelost. Verstappen, van wie dus een inhaalrace verwacht werd op het Jeddah Corniche Circuit, maakte twee posities goed in de eerste ronde en lag bij de eerste doorkomst dus dertiende. Leclerc werkte zich op naar de negende stek en deed daarmee van alle rijders de beste zaken in de openingsronde.

Alonso hield het drie ronden vol aan de voorkant van het veld. Bij het ingaan van de vierde ronde had Perez er genoeg van en ging hij de Spanjaard met hulp van DRS voorbij. Voor de Mexicaan was het ook van belang dat hij snel terug aan kop zou komen aangezien Verstappen in aantocht was. Leclerc en Verstappen knokten zich gedurende het eerste deel van de race sterk naar voren. Zo lag de Monegask na twaalf ronden op de zesde positie, terwijl de regerend wereldkampioen zich naar de achtste plek had opgewerkt door onder andere met Lewis Hamilton af te rekenen.

Safety car doet duit in het zakje

De eerste coureurs hadden intussen een pitstop gemaakt. Terwijl het moment naderde dat ook de mannen vooraan een bezoek aan de pits zouden gaan brengen, zorgde Lance Stroll voor een safety car-situatie door zijn Aston Martin met technisch malheur aan de kant te zetten. Zodoende konden Perez, Alonso, die dus een tijdstraf moest inlossen, Russell en Verstappen, die door pitstops van anderen vierde was komen te liggen, zonder positieverlies nieuwe banden halen.

Nadat de safety car na enkele ronden weer binnen was gekomen - Stroll bleek eigenlijk al op een zeer veilige plek te staan - bleef Perez zonder veel problemen aan de leiding. En nadat vervolgens ook het gebruik van DRS weer was vrijgegeven, stormde Verstappen eerst langs Russell voor de derde plek, waarna korte tijd later ook Alonso met speels gemak voorbij werd gereden. Hiermee lag het team van Red Bull op de helft van de Grand Prix eerste en tweede.

Vreemd geluid in de RB16 van Verstappen

Het gat tussen Perez en Verstappen bedroeg op dat moment zes seconden. Het tweetal reed in de ronden die volgden samen weg bij de rest, terwijl de Nederlander elke ronde kleine beetjes van de voorsprong van zijn teamgenoot afsnoepte. Twaalf ronden voor het einde kwam Verstappen echter bezorgd over de boordradio. Zijn aandrijfas maakte een vreemd geluid in de snelle gedeelten van het circuit, waar het team niet zo snel een verklaring voor had. Perez meldde kort daarop een probleem met zijn rempedaal. Maar de coureur uit Guadalajara kreeg al snel door dat hij weer mocht pushen, waarna het verschil tussen de twee Red Bulls weer wat opliep.

Het probleem bij Verstappen bleek ondertussen ook niet al te ernstig, aangezien Verstappen met nog een aantal ronden te gaan interesse begon te tonen in de snelste raceronde. De Nederlander kreeg te horen dat het team niet met de gedachten bij het binnenhalen van het extra WK-punt was, maar Verstappen was dat duidelijk wel: hij reed bij het zwaaien van de vlag een nieuwe snelste raceronde. Het extra punt dat hij hiermee scoorde, zorgde ervoor dat hij Jeddah als leider in het kampioenschap verlaat. De winst was ondertussen dus voor Perez, terwijl Alonso zijn honderdste podiumplaats in de Formule 1 behaalde door derde te worden, al was hij die even kwijt door een penalty van tien seconden voor het niet correct inlossen van zijn eerdere tijdstraf.

Alonso toch derde

George Russell en Lewis Hamilton konden het Alonso niet moeilijk maken en finishten als de vierde en vijfde. Door de nieuwe tijdstraf voor de Aston Martin-coureur kreeg eerstgenoemde kortstondig de derde plek in handen. De beker voor de derde plaats kon echter weer retour naar Alonso nadat de stewards de straf weer hadden teruggedraaid.

Carlos Sainz en Charles Leclerc bleven in Jeddah steken op de zesde en zevende stek. Esteban Ocon en Pierre Gasly sloten een sterk weekend van Alpine af met de achtste en negende plaats. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda verdedigde in het laatste deel van de race de tiende plek met hand en tand, maar moest uiteindelijk toezien hoe Kevin Magnussen zijn Haas er in de slotfase nog langs wurmde.

Nyck de Vries stond slechts achttiende op de grid, maar kon net als de mannen vooraan zijn pitstop maken tijdens de safety car. Hij kwam hierdoor veertiende te liggen en zou na een fraai duel met Williams-rookie Logan Sargeant ook op die positie finishen. McLaren kende andermaal een teleurstellende zondag. Oscar Piastri en Lando Norris moesten beiden kort na de start van de race naar de pits voor een nieuwe voorvleugel en slaagden er daarna niet in om veel progressie te maken. Piastri werd vijftiende en Norris eindigde als zeventiende en voorlaatste.

In het rijderskampioenschap gaat Verstappen dus nog steeds aan de leiding. De Nederlander staat na twee races op 44 punten en heeft daarmee één puntje meer dan Red Bull-collega Perez, die tweede staat in de WK-stand. Alonso volgt met 30 punten op de derde plaats, Sainz en Hamilton staan respectievelijk vierde en vijfde. Beiden scoorden 20 punten in de eerste twee races. Russell heeft met 18 punten de zesde positie in handen.

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Australië.

Video: Perez wint in Jeddah, Verstappen wordt tweede én pakt punt voor snelste ronde

Uitslag F1 Grand Prix van Saudi-Arabië: