Pérez wil tweejarig F1-contract: “Eenjarige deal heeft geen zin”

Met zijn huidige vorm heeft Sergio Pérez goede kaarten in handen om een nieuwe deal te tekenen bij Red Bull Racing. De topformatie wacht echter rustig af, aangezien er meer goede kandidaten beschikbaar zijn. Pérez probeert ondertussen de druk wat op te voeren en preekt in gesprek met ESPN Mexico voor eigen parochie: “Het is heel logisch als mijn volgende contract voor minimaal twee jaar is. De regels veranderen in 2026 ingrijpend. Het heeft geen zin voor een team om nu een coureur voor een jaar vast te leggen en daarna de deur open te laten, toch? Met name omdat er volgend jaar te midden van het seizoen veel ontwikkeld moet worden. Het is belangrijk om deel uit te maken van een langetermijnproject.”

Met Carlos Sainz is er een gewilde kandidaat op de markt, terwijl Red Bull binnen de eigen gelederen ook Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson heeft. Toch verwacht Pérez binnen afzienbare tijd duidelijkheid te hebben: “De markt beweegt heel snel. Veel sneller dan we allemaal zouden willen. Met al die races in Azië is het lastig om te onderhandelen. We zijn continu aan het reizen, iedereen reist ook op andere dagen met andere schema’s. Dat maakt de communicatie met het team wat lastig.”

Schitteren aan de zijde van Max Verstappen

Op de vraag of hij denkt harder wordt aangepakt dan andere rijders, zegt de Mexicaan: “Misschien omdat je voor Red Bull rijdt. Dat is een heel belangrijke factor. Het maakt het altijd lastiger om een rijder als Max als referentiekader te hebben. Met een teamgenoot die niet van dat niveau is, schitter je zelf automatisch al meer. Het belangrijkste voor mij is wat het team denkt, waar ik sta binnen het team. Daar doe ik het voor.”