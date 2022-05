Perez wil gesprek met Red Bull-leiding na teamorders in GP Spanje

De coureur uit Guadalajara reed in de slotfase van de race aan de leiding, toen hij te horen kreeg dat hij Max Verstappen niet moest ophouden. Hij werd daarbij gewezen op het feit dat beide op een andere strategie zaten. Sergio Perez liet daarop weten de call van het team niet eerlijk te vinden, aangezien Verstappen eerder in de race ook niet voor hem aan de kant hoefde te gaan toen hij een bandenvoordeel had. Doordat Perez net als Verstappen uiteindelijk ook nog een derde pitstop moest maken, finishte hij dertien seconden achter de Nederlander. “Ik ben blij voor het team, maar we moeten later praten”, meldde hij niettemin tijdens de uitloopronde.

Toen voormalig Formule 1-coureur Pedro de la Rosa hem direct na de race voor de camera vroeg of hij de race had kunnen winnen, antwoordde Perez diplomatiek: “Ik denk dat het close was. Maar uiteindelijk is dit een geweldig resultaat voor het team. Daar ben ik blij mee.” Gevraagd naar de frustratie die hij over de teamradio uitte, zei hij: “We zaten op dat moment op verschillende bandenstrategieën. Ik liet Max in het begin voorbij en was daarna in de veronderstelling dat ik hem voorbij mocht, zodat ik geen cruciale seconden zou verliezen en ik mijn strategie kon laten werken. Maar hoe dan ook, het is een goed resultaat voor het team.”

Horner verdedigt teamorders

Volgens teambaas Christian Horner was het het risico aan het einde van de race niet waard om Verstappen en Perez met elkaar te laten vechten om de leiding, terwijl er ook nog een pitstop aankwam voor de Mexicaan. “We zagen hoe andere auto’s problemen kregen met oplopende temperaturen. En het laatste wat je wil is een DNF oplopen terwijl je onderweg bent naar een één-twee“, aldus Horner bij Sky Sports. “Ze zaten beide op een andere strategie, dus het was ook geen echt gevecht. Max had op dat moment zo’n groot bandenvoordeel en Checo’s banden zouden nooit het einde van de race hebben gehaald. Daarom riepen we hem richting het einde van de race ook naar binnen, wat hem tevens in de gelegenheid stelde om het extra punt voor de snelste ronde binnen te halen.”

Horner maakt duidelijk dat beide Red Bull-coureurs in principe nog altijd vrij zijn om met elkaar te vechten. “Absoluut, maar we hebben de verantwoordelijkheid om met beide wagens zoveel mogelijk punten te scoren. En Checo kon op dat moment niet zien dat Max een groot bandenvoordeel had, doordat hij bezig was aan een lange stint op de medium band. Hij zal dat nu wel zien. Het had gewoon geen zin om een DNF te riskeren met die temperaturen opliepen, dus het was absoluut juist om het zo te doen. Het verschil tussen de twee was zo groot. Max was op een bepaald moment twee seconden sneller. Het had geen enkele zin om ze te laten vechten.”