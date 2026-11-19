Formule 1 GP van Las Vegas

Sergio Pérez wil Cadillac vooruit helpen in F1: "Sommigen waren al blij dat ze erbij waren"

Sergio Pérez nam geen blad voor de mond om te beschrijven wat volgens hem eerder dit jaar een duidelijk gebrek aan urgentie was bij het Cadillac Formule 1-team

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 09:09

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Er is één gemeenschappelijke vijand in de Formule 1, en dat is tijd. Voor veteranen in de herfst van hun carrière gaat het niet alleen om de tijd op de stopwatch, maar ook om de jaren die voorbijgaan zonder vooraan mee te doen.

Na te zijn hersteld van een pijnlijke afsluiting van zijn periode bij Red Bull, verwelkomde Sergio Pérez na één jaar aan de zijlijn een nieuwe uitdaging bij start-up Cadillac. Maar nadat hij onlangs de grens van 300 Grand Prix-starts had gepasseerd, was de nieuwigheid van simpelweg races uitrijden en het veld opvullen snel van hem af, nieuw team of niet.

Het team bleef vastzitten in operationele problemen, fouten in de bouwkwaliteit en betrouwbaarheidsproblemen, waarvan veel te verklaren waren, maar waarvan Pérez vond dat sommige allang opgelost hadden moeten zijn.

En voordat de inmiddels 36-jarige coureur tekende voor wat volgens hem zijn laatste F1-contract is, dat hem tot 2029 vastlegt, was Pérez binnen het team een van de stemmen die een gebrek aan urgentie bespeurde om een langer verblijf voor hem de moeite waard te maken.

Pérez stond daarin niet alleen. CEO Dan Towriss voerde halverwege het seizoen een reorganisatie door, die bovenaan begon met de oprichtende teambaas Graeme Lowdon, maar met een reeks vertrekkers veel verder ging dan dat.

Terugkijkend op die episode in Las Vegas was Pérez scherp over wat volgens hem moest veranderen.

"Voor mij was het vanaf dag één heel duidelijk dat ik niet terugkwam in de Formule 1 alleen om hier in de F1 te zijn", zei hij. "Omdat we een nieuw team zijn, voelde het een beetje alsof veel mensen al echt blij waren om hier gewoon te zijn en het naar hun zin te hebben. Dat is niet iets wat ik in het team wil zien.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Ik wil zeker weten dat we een team zijn dat in de fabriek, op het circuit en operationeel voor 100 procent pusht, want dat is de enige manier waarop we vooruit kunnen komen. De concurrentie is enorm groot en ik denk dat er in dit team geen ruimte is voor iemand die alleen maar blij is om hier te zijn. Zij moeten vertrekken, want dit is een team waarmee we de komende jaren enorm hard gaan pushen om ervoor te zorgen dat we vooruitgang kunnen boeken."

Die kar trekken is nu de taak van voormalig Renault-man Marcin Budkowski. Op de vraag van Motorsport.com of hij bij de opvolger van Lowdon dezelfde urgentie voelde, antwoordde Pérez: "Natuurlijk is het lastiger, toch? Want hij zit in een andere positie en hij ziet de dingen uiteraard anders, omdat hij dagelijks alle informatie krijgt.

"Maar er is uiteraard veel urgentie, want in de Formule 1 kunnen dingen heel snel veranderen. Volgend jaar is een cruciaal jaar voor Cadillac om ervoor te zorgen dat we onze vooruitgang kunnen laten zien. Want anders weten we allemaal hoe deze wereld werkt en kan de druk extreem snel toenemen."

Pérez had achter de schermen ook het voortouw genomen om vers bloed binnen te halen, nadat hij een rol had gespeeld bij de komst van voormalig Red Bull-bondgenoot Craig Skinner, die deze week bij het team is begonnen als Chief Development Engineer. Voormalig Mercedes- en Aston Martin-man Eric Blandin heeft zich ook bij het team aangesloten en is in Las Vegas aanwezig.

"Die mannen hebben alles gedaan in de Formule 1", zei hij. "Ze zijn hier alleen omdat ze zichzelf willen bewijzen in een ander project. We weten allemaal hoe goed ze zijn, maar dit is een ander project waarin we deze cultuur, deze mensen, in feite op hun plek moeten gaan zetten, en ik denk dat zij veel zullen brengen aan de huidige organisatie."

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Gezien de hoeveelheid werk die het team te wachten staat, voorafgaand aan wat waarschijnlijk opnieuw een zwaar opbouwjaar in 2027 wordt, wilde Pérez ook graag dat teamgenoot Valtteri Bottas bij het team zou blijven in plaats van een rookie als Colton Herta te promoveren.

"Hij brengt veel snelheid en veel ervaring naar het team en ik denk dat dat in deze fase cruciaal is", benadrukte de Mexicaan. "Ik heb altijd gezegd dat het team volgens mij op dit moment veel belangrijkere dingen heeft om zich op te richten dan de coureurs, dus wat dat betreft ben ik blij.

"Nu kunnen we die afleiding uit de weg ruimen en ervoor zorgen dat we operationeel goede stops kunnen maken en goede dingen kunnen doen, want de laatste paar races zijn we operationeel zwak geweest."

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- Het Motorsport.com-team

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