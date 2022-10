Perez wil 1-2 in GP Amerika: “Zou het publiek leuk vinden”

Sergio Perez heeft tot nu toe een prima seizoen achter de rug. Hij begon het jaar erg sterk met meerdere podiums, een pole-position in Jeddah en een zege in Monaco. Later begonnen de resultaten een klein beetje terug te lopen. Dit kwam mede doordat het ontwerp van de wagen en de verbeteringen meer in de richting van de wensen van Max Verstappen zijn gegaan. Toch liet Perez zich na de zomerstop weer zien, met een ijzersterke zege in Singapore. Ondertussen behaalde hij ook nog tweede plekken in België en Japan. Zijn tweede plaats in Japan zorgde ervoor dat Verstappen nu al wereldkampioen is bij de coureurs.

Dit weekend komt het circus voor de tweede keer dit jaar in de Verenigde Staten, na de race in Miami in mei. Perez is blij om terug te zijn. “Ik ben superblij om weer terug te zijn in Austin. Het is altijd leuk om hier te komen. Het is een van mijn favoriete races van het seizoen. De sfeer in de stad en op het circuit is ongelofelijk. Het team staat er nu erg goed voor en we hebben een belangrijke taak dit weekend. We willen de constructeurstitel winnen nadat Max de rijderstitel pakte in Japan.”

De RB18 is dit jaar dé dominante wagen, met name op race pace. Voor Red Bull en Perez is het een uitgelezen kans om een clean sweep te halen in het WK voor coureurs. “Het was een dominante vertoning van ons de vorige race. We behaalden een 1-2 en het zou geweldig zijn om dat hier in de VS te herhalen. Ik denk dat het publiek dat leuk zou vinden. Ikzelf wil graag tweede eindigen in het rijders-WK, dus ik ben meer gefocust dan ooit om het seizoen positief af te sluiten en mooie resultaten te behalen met het team.”