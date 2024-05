Pérez weet na vrijdagtrainingen Monaco: "Ferrari buiten bereik"

Voor beide Red Bull-coureurs waren de eerste en tweede vrije training niet zoals gehoopt. Sergio Pérez tekende in de eerste vrije training voor de twaalfde tijd, gevolgd door de achtste tijd in VT2. De Mexicaan beklaagde zich over de balans van de RB20 en had het duidelijk niet naar zijn zin. Hij was acht tienden van een seconde langzamer dan de snelste man van de vrijdag, Charles Leclerc, en drie tienden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen.

"Op dit moment is Ferrari gewoon buiten bereik", stelt Pérez vast na deze openingsdag in het prinsdom. "Zij zijn echt heel sterk. Wanneer zij die ronde moeten rijden, dan lijkt het ze gewoon echt makkelijk af te gaan en zijn ze echt snel. Het is ook een behoorlijk voordeel als je hier een snelle ronde kunt zetten wanneer je dat nodig hebt, zonder al te veel te hoeven worstelen met de banden en dat soort dingen. Dus op dit moment zien zij er heel sterk uit."

Pérez vreest dus dat het een lastige opgave wordt tegen Ferrari, maar ook ziet hij de nodige uitdaging bij Red Bull zelf. "Het gaat zwaar worden", stelt hij. "Het is volgens mij heel lastig om van onze beperkingen af te komen. We zullen dus wel zien waar we mee op de proppen kunnen komen vannacht. We hebben de twee auto's iets anders afgesteld. Ik weet niet welke problemen Max heeft ervaren." Wel ziet hij nog een lichtpuntje op deze vrijdag: "Het racetempo lijkt er beter voor te staan, maar dat is natuurlijk gewoon te laat. We moeten dus afwachten."

Gevraagd of er na de tweede vrije training gefocust wordt op één specifiek gebied om meer performance uit de auto te halen, antwoordt Pérez: "Ik denk niet dat het om slechts één gaat. We hebben een paar dingen die we moeten zien te verbeteren. Hopelijk kan dat ons weer in strijd brengen en staan we dan dichter bij de top. Maar op dit moment ziet het er lastig uit", besluit de winnaar van de Grand Prix van Monaco van 2022.