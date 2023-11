Perez genoot van duel met Alonso in F1 Brazilië: "Goed en eerlijk"

Rondenlang streden Sergio Perez en Fernando Alonso op het circuit van Interlagos om de derde plaats. Het was een intens duel waarbij Alonso in de Aston Martin voor een verrassing leek te gaan, totdat Perez twee ronden voor het einde toesloeg. Alonso vreesde toen dat het voorbij was, maar kon met DRS weer terugslaan. Een matige exit uit bocht 12 betekende echter dat Perez weer kon naderen en met DRS naar de finish kon rijden, maar uiteindelijk was het toch de Spanjaard die na een vermakelijke strijd als winnaar uit de bus kwam.

"Ik heb het nog in mijn geheugen staan", grapt Perez tegen Viaplay, gevraagd of hij de fotofinish nog een keer wil zien. "Hij pakte me terug en ik had geen energie meer", doelt hij op het ERS-systeem, dat hij dus volledig moest inzetten voor die inhaalactie. "Toen pakte hij me dus helaas terug. Het was een goed en eerlijk gevecht, zoals altijd het geval is met Fernando. Het is erg leuk om tegen hem te racen. Vandaag heb ik verloren, zo simpel is het. Hij heeft het geweldig gedaan."

Omdat het op de streep slechts 53 duizendsten van een seconde scheelde, was het voor de coureurs op dat moment zelf misschien niet duidelijk wie er nou derde was geworden. Voor Perez was het echter wel snel duidelijk. "Ik wist het niet zeker, maar ik zag het heel snel op het scherm. Ik kon dus zien dat we hem helaas niet te pakken hadden."

Voor Perez was het weekend in Brazilië een opsteker, aangezien de afgelopen weekenden moeizaam verliepen. Zo haalde hij in zijn thuisrace niet eens bocht 2 en viel hij ook al uit in Japan. "Het hele weekend was goed, we hadden alleen veel pech met de gele vlag van vrijdag", doelt hij op de kwalificatie, waardoor hij van de negende plaats moest komen. "Anders hadden we hoger moeten staan." Na het interview was te zien hoe de twee coureurs elkaar omhelsden. Wat er werd gezegd? Alonso: "Ik heb hem gezegd dat hij me niet meer zo onder druk moet zetten, ik ben geen twintig meer!"

Video: Het gevecht tussen Alonso en Perez in de Grand Prix van Brazilië