Perez vreest dat Aston Martin met Hongarije-update dichter bij Cadillac komt

Cadillac-Formule 1-coureur Sergio Perez denkt dat de grote update van Aston Martin voor de auto tijdens de Hongaarse GP van dit weekend het gat met zijn team zal dichten.

Aston Martin heeft enorm geworsteld met zijn AMR26, en omdat motorpartner Honda ook voor een steile ontwikkelingscurve staat, besloot het team zijn updates achter te houden totdat het genoeg performance naar de auto kon brengen om die van de achterkant van de grid weg te tillen.

Dat moment is nu aangebroken in Budapest, waarbij de AMR26 een facelift krijgt met onder meer een volledige aerodynamische herziening en een gewichtsreductie.

De geruchten in de paddock lopen uiteen over hoeveel rondetijdwinst Fernando Alonso en Lance Stroll uit hun nieuwe pakket zullen halen, waarbij sommige waarnemers verwachten dat de AMR meer dan twee seconden per ronde wint.

Dat soort winst zal nodig zijn om Cadillac te bedreigen en van de laatste startrij af te komen. De snelste Cadillac was in de kwalificatie op Silverstone 1,6 seconden sneller en in België 2,4s sneller, al vergrootten Honda's gebrek aan vermogen en deployment dat gat. In Barcelona en Spielberg bedroeg de achterstand van Aston Martin iets meer dan een seconde, met de kanttekening dat Cadillac sindsdien ook performance aan zijn MAC-26 heeft toegevoegd.

Perez sprak donderdag zijn beduchtheid uit voor het vooruitzicht dat Cadillac wordt ingehaald. "Zeker. Ik denk dat ze sterk zullen ontwikkelen, ze zijn uiteraard een heel sterk team," zei de Mexicaan. "We verwachten dat ze het gat zullen dichten en naar voren zullen komen."

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Teamgenoot Valtteri Bottas wist niet zeker wat hij moest geloven, en zei dat hij zowel nieuwsgierig als bang was voor wat Cadillacs rivaal voor 2026 dit weekend op tafel kan leggen.

"Er zijn veel geruchten. De meesten zeggen dat het voor hen een grote stap is. Maar nogmaals, we zullen het zien zodra de auto de baan op gaat," zei hij. "Eén gerucht dat ik hoorde: het enige dat hetzelfde is als bij de huidige auto, is de voorwielophanging. Al het andere is nieuw. Dus laten we zien.

"Ik ben daar behoorlijk nieuwsgierig naar, maar tegelijk ook een beetje bang, in die zin dat als zij een grote stap zetten, wij achteraan staan. Maar uiteindelijk moeten we ons gewoon op ons werk concentreren. We moeten onze energie daar niet aan verspillen."

"Significante aerodynamische upgrade en een gewichtsreductie"

Aston Martins trackside engineering chief Mike Krack zwakte de geruchten af dat het team zo ver was gegaan als Bottas suggereerde, maar zijn formatie brengt wel een nieuw, lichter chassis mee als aanvulling op de winst van de nieuwe aerodynamische onderdelen.

"De upgrade is een significante aerodynamische upgrade en een gewichtsreductie," zei Krack, terwijl hij ook de verwachtingen temperde dat Astons B-spec van de ene op de andere dag een performanceboost zou ontsluiten.

"Wanneer je substantiële upgrades meebrengt, is dat iets wat het circuitteam zo snel mogelijk zal moeten leren begrijpen.

"Het legt veel nadruk op de kwaliteit van je data, op de kwaliteit van het begrijpen van je simulaties. Maar we verwachten niet dat we er morgen in de eerste run alles uit zullen halen. Ik denk dat we moeten leren hoe we hiermee moeten omgaan en hoe we er het beste uit kunnen halen. Dat zal wat tijd kosten."