De winterstop van de Formule 1 kende enkele grote krantenkoppen, al stak het nieuws van de transfer van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari er bovenuit. De zevenvoudig wereldkampioen boekte veel successen bij Mercedes en beschikte voor 2025 nog over een contract, maar wilde zijn jongensdroom waarmaken door in het rood van Ferrari te racen. Die vroege aankondiging zorgde ervoor dat de geruchten ten einde kwamen, maar dat betekent ook dat Mercedes nu al weet dat het geen grote geheimen over de ontwikkelingen voor 2025 en 2026 kan delen met de Brit.

Iemand die deze veranderende dynamiek in de gaten houdt, is Sergio Perez. Hij spreekt van een 'interessante' move van Hamilton. "Maar nog meer dan dat denk ik dat de dynamiek van buitenaf interessant zal zijn om te volgen. We weten allemaal hoe terughoudend de teams zijn met het delen van informatie als een coureur naar een ander team stapt. Lewis zit er al vele jaren en zal heel veel kennis met zich meenemen naar een ander team. Dus ja, er zal een interessante dynamiek zijn om van buitenaf te bekijken."

Perez speelt zelf ook nog een belangrijke rol op de rijdersmarkt. Zijn contract bij Red Bull Racing loopt dit jaar af en het is nog maar de vraag of hij een contractverlenging kan afdwingen. De zesvoudig Grand Prix-winnaar weet dat Red Bull ook Daniel Ricciardo in de gaten houdt voor het zitje naast Max Verstappen, maar maakt zich vooralsnog weinig zorgen om zijn toekomst. "Ik weet zeker dat dit jaar heel wat coureurs heel snel alles rond willen hebben, maar als ik naar mezelf kijk dan heb ik een andere aanpak", zei Perez bij de onthulling van de RB20. "Ik ben gefocust op het rijden van een goed jaar, de rest komt vanzelf wel. Zolang je op de baan presteert, dan volgt de rest. Ik maak me er dus niet druk om. Dit is mijn veertiende seizoen in F1. Mijn hoofddoel is om het goed te doen op de baan."

Ook al lijkt hij er ontspannen onder, heeft hij wel al een duidelijk doel voor ogen: bij Red Bull blijven. "Dit is een uitstekend team en het is fantastisch om deel uit te maken van de Red Bull-familie. We gaan zien hoe de toekomst zich ontvouwt, maar nu focus ik me op de start van het seizoen. In een ideaal scenario blijf ik nog een aantal seizoenen hier", aldus Perez.