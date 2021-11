Perez voorzichtig na positieve vrijdag: “Geen representatieve dag”

De vrijdag van zijn eerste thuisrace sinds 2019 werd door Sergio Perez afgesloten op de vierde plek. De Red Bull Racing-coureur gaf in de tweede oefensessie bijna zes tienden toe op teamgenoot Max Verstappen, die met een behoorlijke marge de snelste tijd klokte. Daar waar de tweede training probleemloos verliep, kon dat van VT1 niet gezegd worden. Na tien minuten spinde Perez bij het uitkomen van de stadionsectie, waardoor hij achterwaarts in aanraking kwam met de baanafzetting. De Mexicaan verloor daardoor een deel van zijn achtervleugel en stond bijna een halve training in de pits terwijl zijn bolide werd gerepareerd.

Desondanks ziet Perez de verloren tijd als niet meer dan een smetje op een verder goed verlopen vrijdag. “Ik denk dat we niet zoveel hebben verloren. Het was jammer dat de auto beschadigd raakte en dat de jongens wat extra werk moesten verzetten, maar buiten dat was het een positieve dag”, meldde hij na afloop van de tweede vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez. “Ik voel me meer op mijn gemak in de long run dan over één ronde, dus ik denk dat er op dat vlak potentie is om de auto te verbeteren. De verschillen met Mercedes zullen zaterdag erg klein zijn, dus hopelijk kunnen we de hele eerste startrij pakken.”

Verstappen trok op vrijdag een gat van ruim vier tienden naar naaste achtervolger Valtteri Bottas, terwijl Hamilton en Perez allebei meer dan een halve seconde toegaven. De favorietenstatus die de Nederlander voorafgaand aan het weekend al kreeg toebedeeld, werd daardoor alleen maar meer bevestigd. Toch denkt Perez niet dat de voorsprong van zijn teamgenoot op zaterdag even groot is. “Ik denk dat dit geen representatieve dag was. Zaterdag zullen de verschillen voor iedereen kleiner zijn. Het wordt interessant om te zien.” Zelf hoopt Perez zich in de kwalificatie te kunnen mengen in de strijd om pole: “Dat is in ieder geval mijn doel.”

Genieten van steun van Mexicaanse fans

Perez rijdt dit weekend voor het eerst in dienst van een topteam voor eigen publiek in Mexico. Dat publiek was op de vrijdag al in groten getale naar de omloop in Mexico-Stad gekomen om de publiekslieveling aan het werk te zien. Iedere keer als hij op de baan verscheen, ging dat gepaard met juichende Mexicanen op de tribune. Perez kreeg dat vanuit de auto ook mee. “Het is geweldig om zoveel steun te krijgen. Het is fijn om te zien dat iedereen zo enthousiast is en mij hard probeert te pushen. Iedere keer als ik de auto tot stilstand breng, kan ik de fans voelen. En het is pas vrijdag, dus ik ben erg dankbaar voor de steun.”

