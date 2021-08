Perez wist voor zomerstop al dat hij bij Red Bull zou blijven

Red Bull maakte op de vrijdag van de Grand Prix van België wereldkundig dat het contract van Sergio Perez met één jaar is verlengd. Het nieuws hing al even in de lucht, maar is desondanks opmerkelijk te noemen: voor het eerst sinds 2018 zal Red Bull volgend jaar namelijk het nieuwe seizoen beginnen met een ongewijzigde line-up.

Op de vraag van Motorsport.com wanneer de Mexicaan op de hoogte werd gebracht over de contractverlenging, antwoordde de coureur uit Guadalajara: “Ik wist al wat ik ging doen toen ik aan de zomerstop begon. Maar daarna ging natuurlijk iedereen op vakantie, dus het duurde wat langer voordat het ook echt geregeld was. Ik heb op vrijdag mijn handtekening gezet toen iedereen weer terug was, maar we zijn het lange tijd geleden al met elkaar eens geworden.”

“Het was al een paar races geleden toen Helmut [Marko] en Christian [Horner] me vertelden dat ze me graag wilden houden en dat ik niet naar een ander stoeltje hoefde te zoeken. Ze wilden langer met mij door en andersom, dus het was van beide kanten duidelijk dat we met elkaar verder wilden”, aldus de tweevoudig racewinnaar.

Perez liet verder weten dat hij met geen enkel ander team heeft gesproken over 2022, aangezien zijn focus volledig op Red Bull lag. De stabiliteit die de Mexicaan nu heeft, staat in schril contrast met de situatie vorig jaar, toen Racing Point, dat nu als Aston Martin door het leven gaat, had aangegeven dat Perez plaats moest maken voor Sebastian Vettel.

Perez ziet kansen in 2022

Perez heeft het dit jaar nog niet heel erg makkelijk bij het team van Red Bull, maar de Mexicaan hoopt volgend jaar te kunnen oogsten wanneer het technisch reglement in de Formule 1 op de schop gaat. “Volgend jaar ligt er voor iedereen een enorme kans, omdat iedereen vanaf nul begint”, vertelt Perez. “Het is geen geheim dat ik er dit jaar geregeld moeite mee heb om het maximale uit de auto te halen. Voor volgend jaar ligt er dan ook een grote kans.”