Sergio Perez en Max Verstappen zijn sinds 2021 teamgenoten bij Red Bull Racing, maar voorlopig is de Nederlander elk Formule 1-seizoen de sterkste gebleken. Inmiddels is Verstappen twee wereldtitels en een hoop zeges verder. Met de overwinning in Jeddah staat de teller voor Perez nu op vijf. Net als alle andere coureurs heeft ook de man uit Guadalajara maar een doel en dat is wereldkampioen worden. Het juiste materiaal heeft hij met de RB19 in handen, maar wat moet hij nog meer doen om kans te maken?

"Ik moet Max elk weekend verslaan als ik het kampioenschap wil winnen", zegt Perez. "Het gaat puur om consistent zijn. Stel je wint vijftien races, maar crasht en finisht in de overige wedstrijden niet, dan is het niet voldoende. Het gaat om een bepaald niveau van constantheid en het per race bekijken. Er bestaat geen twijfel over dat er geen andere coureur is die in dezelfde vorm steekt als Max. Hij is samen met het team en de auto het lastigste te verslaan. Ik moet dus elk weekend maximaal geven."

RB19 is comfortabeler

Afgelopen jaar kon Perez in het begin prima uit de voeten met de RB18. Naarmate dat jaar vorderde, werd het gat naar zijn ploegmaat steeds groter. De Mexicaan begon ook zijn beklag te doen door te zeggen dat de auto steeds verder bij zijn rijstijl vandaan ging. Hoe is dat dit jaar? Zit hij nu relaxter in de bolide? "Ja, ik voel me een stuk comfortabeler in de auto", zegt Perez over de RB19. "We hebben vorig jaar ook de juiste weg min of meer ontdekt. Dit gaat niet alleen om de auto, maar ook hoe je hem afstelt. We probeerden de zwaktes die mij raakten te compenseren. Het is zaak om te ontwikkelen en dat momentum vast te houden. We worden allemaal beter en beter. Hoe meer we de auto leren kennen, hoe beter het wordt. Maar dat geldt voor iedereen op de grid."

Tussen Australië en Baku zit een hoop tijd om bij te komen van de eerste drie wedstrijden. Perez vliegt in ieder geval terug naar thuisland Mexico. "Ik ga tijd doorbrengen met mijn gezin. Het is een intense start van het jaar geweest. Daarna keer ik terug in de simulator en heb ik wat sponsorverplichtingen. Je hebt in F1 nooit pauze!"