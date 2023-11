Zit Perez volgend jaar in de Red Bull? Van de Grint: "Geen alternatief"

De positie van Sergio Perez bij Red Bull Racing lijkt al onder druk te staan en in Mexico bewees hij zichzelf geen dienst door al in de eerste bocht te crashen met Charles Leclerc. De race van de Mexicaan kwam daardoor na één ronde al ten einde en bovendien verkleinde concurrent Lewis Hamilton zijn achterstand in de tussenstand tot twintig punten. De goede prestaties van Ricciardo in Mexico-Stad zorgden voor nieuwe geruchten over de toekomst van Perez, maar Rudy van Buren denkt niet dat de rijder uit Guadalajara direct moet vrezen voor zijn plek.

"Er zal op een gegeven moment ook wel een keer waarheid in zitten als ze maar blijven zeggen [dat hij blijft]. We weten dat Helmut Marko wel eens midden in het seizoen ingrijpt en dat doet hij nu niet", trapte Van Buren af in het Viaplay-programma In de Slipstream. Hij zag afgelopen weekend ook aanknopingspunten voor Perez. "Dit weekend was de pace een stuk beter dan wat het geweest is en hij maakt nog steeds kans om tweede te worden in het kampioenschap, dus geef hem maar vertrouwen. Het is heel makkelijk om nu maar te zagen en te zagen. Uiteindelijk was het een race-incident, dus geef hem de laatste races ook en kijk daarna verder. Tuurlijk wordt er ongetwijfeld gesproken, maar dat kan iedereen van buitenaf ook inschatten."

Ook Kees van de Grint liet zijn licht schijnen op de situatie rond Perez. Net als Van Buren denkt hij dat er recent gesprekken hebben plaatsgevonden met een potentiële vervanger van de Red Bull-coureur. "Ik heb begrepen dat er wel degelijk is gesproken met Norris, dat het niet alleen geruchten waren, maar dat er ook gesproken is. Een paar weken terug is dat geweest. Er waren toen geruchten, maar dat werd allemaal ontkend en dat is logisch. Dat gaat dus niet lukken, dus wat is dan het alternatief?", vroeg Van de Grint zich af, om vervolgens de verwachting uit te spreken dat Perez niet echt hoeft te vrezen voor zijn plek. "Dan kun je bepaalde suggesties doen," verwijst hij naar onder meer Ricciardo, "maar ik denk ook dat meespeelt dat er geen alternatief is."