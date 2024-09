Pérez vol onbegrip na dramatische F1-kwalificatie Singapore

De resultaten dit weekend waren voor Sergio Pérez nou niet echt om over naar huis te schrijven, met een vijftiende tijd in VT3 als dieptepunt. De Mexicaanse coureur mocht echter hoop putten uit het feit dat de startplekken voor de GP van Singapore pas zaterdagavond werden verdeeld. In de kwalificatie ging het echter niet veel beter, want de Red Bull-rijder eindigde op de dertiende plaats. Na afloop van de kwalificatie kan hij niet begrijpen wat er mis ging.

"Ik heb geen idee, want in Q1 zag het er nog goed en soepel uit", vertelt Pérez tegenover onder andere Motorsport.com nadat hem gevraagd wordt naar de oorzaak van de vroegtijdige uitschakeling. "Ik maakte [in mijn eerste run] een fout in bocht 13, waar ik een of twee tienden verloor, maar in Q2 begon ik steeds meer te glijden. Ik kreeg de band niet meer op temperatuur. Het was gewoon een heel, heel lastige middag."

Die lastige middag begon volgens Pérez al vroeg in Q2 met problemen met de RB20. "Ik had een probleem met de banden en de remmen", aldus de zesvoudig racewinnaar. "Ik denk dat de remmen wat te heet werden en ik miste de bite. En de banden waren in Q2 helemaal nergens. De twee rondjes die ik reed in Q2 had ik helemaal geen grip. Dat maakte het heel, heel lastig."

Opvallend is dat Pérez op vrijdag vrij aardig door de dag heen kwam, maar dat het een dag later totaal niet wilde lukken. "De omstandigheden zijn vandaag [zaterdag] enorm anders dan vrijdag", erkent hij. "In VT2 probeerden we wat anders met de auto en ik denk dat we daar de verkeerde kant op zijn gegaan. Waar weten we nog niet, maar het is duidelijk dat we vrijdag in een betere window zaten. We hebben heel wat competitiviteit verloren."

Magische strategie nodig

Voor Pérez betekent het dat hem een lastige race staat te wachten. Inhalen op het Marina Bay Circuit is lastig en dat is wel nodig om punten te scoren. De 34-jarige coureur hoopt dat Red Bull op een ander vlak een konijn uit de hoge hoed kan toveren. "Hopelijk kunnen we een magische strategie bedenken en door het veld heen komen. Dat is de sleutel voor ons", vertelt hij.

Video: Pérez moet na Q2 al afhaken in de kwalificatie