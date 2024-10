Ook Pérez vliegt er in SQ F1 Austin vroeg uit

Het is een pijnlijke dag voor de 'tweede coureurs' van McLaren en Red Bull Racing. Eerder werd Oscar Piastri in het eerste gedeelte van de Formule 1-sprint kwalificatie uitgeschakeld, nu is in SQ2 Sergio Pérez buiten de boot gevallen. De Mexicaan kwam flink wat tekort voor een plek bij de beste tien en moet de sprintrace van zaterdag vanaf P11 beginnen.

Met Pérez valt ook de teruggekeerde Liam Lawson af. De Nieuw-Zeelander kreeg het niet voor elkaar om goed te rijden en start de sprint op P15. Ook het Aston Martin-duo Lance Stroll en Fernando Alonso halen het niet. De laatste die net achter het net vist is Pierre Gasly. De Fransman werd twaalfde.