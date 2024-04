Pérez verwacht op korte termijn duidelijkheid over F1-toekomst

Sergio Pérez lijkt zich dit seizoen eindelijk te hebben neergelegd bij zijn rol als tweede man achter Max Verstappen bij Red Bull Racing. Waar hij in het verleden nog wel eens uitsprak zelf voor de wereldtitel te kunnen en willen gaan, straalt hij nu rust en vertrouwen uit. De Mexicaan is bezig aan een uitstekend seizoen, ziet ook het management van Red Bull dat onlangs nog uitsprak met de Mexicaan door te willen gaan als hij zo blijft presteren als hij nu doet.

Pérez zelf zit, na zijn prima tweede plaats in Suzuka, ook boordevol vertrouwen. "Japan heeft me veel zekerheid gegeven", aldus de 34-jarige coureur tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van China. "Japan was het circuit waar ik [vorig jaar] het meeste moeite had door de langdurige hoge snelheden en de lange middensnelle bochten. We deden toen dingen met de auto om die zwakte te compenseren, waardoor we het alleen maar erger maakten. Nu we een paar maanden later weer in Japan waren, is mijn zelfvertrouwen echt gegroeid. Ik denk dat als ik zo kan presteren in Japan ik overal sterk kan zijn."

Helmut Marko en Christian Horner lieten eerder dus al doorschemeren dat Pérez op de goede weg is en contractverlenging in eigen hand heeft. De Mexicaan heeft die woorden ter harte genomen en handelt er momenteel naar. Hij wil graag bij Red Bull blijven, maar uitsluitsel over zijn toekomst kon hij in Shanghai nog niet geven. "De prioriteit is om in de toekomst hier [bij Red Bull] te blijven. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Het belangrijkste voor nu is om te presteren op de baan en ons te richten op het huidige seizoen."

"Vrij snel beslissingen"

Uiteraard kreeg hij vervolgens de vraag of het nieuws over zijn toekomst er vroeger of later zal komen. Echt lang hoeven we niet te wachten, zo vertrouwde Pérez de verzamelde pers toe. "Ik denk zeker dat de dingen snel zullen gaan. Gezien hoe de hele markt is, denk ik dat we allemaal vrij snel beslissingen gaan nemen, in de komende weken, ik verwacht in de komende weken mijn toekomst te kennen. Als we nieuws hebben, zullen we dat met jullie delen."