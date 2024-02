Ondanks dat Sergio Perez vorig Formule 1-seizoen tweede in het kampioenschap werd, was de Mexicaan verre van tevreden. Red Bull-teamgenoot Max Verstappen was veel sneller en het gat tussen de nummer een en nummer twee in de WK-eindstand was nog nooit zo groot. Door de winter heen heeft Perez behoorlijk aan zichzelf gewerkt en hij verwacht dat daar komend seizoen de vruchten van geplukt worden. "Dit is mijn vierde jaar bij Red Bull en ik verwacht dat dit jaar op mijn best ben", aldus de zelfverzekerde Mexicaan tijdens de teampresentatie in Milton Keynes.

De meervoudig Grand Prix-winnaar denkt dat juist door het matige afgelopen seizoen hij komend jaar beter voor de dag komt. "Het is heel belangrijk dat we de geleerde lessen van vorig jaar meenemen. We moeten weten hoe en wat we fout hebben gedaan", legt de Red Bull-coureur uit. "Ik denk dat we al heel wat ontdekt hebben." Gevraagd naar uitleg over wat er dan ontdekt is, antwoordt Perez: "We hebben naar de moeilijke races gekeken en hebben door waarom die zo moeilijk waren. We hebben naar de richtingen gekeken die we met de auto op zijn gegaan, hoe we aan het overcompenseren waren en hoe dat ons niet per se beter maakte. Ik denk dat we op al die gebieden geleerd hebben."

In 2023 kopieerde Perez vaak de set-up van Verstappen, terwijl dat niet altijd in zijn voordeel was. De Mexicaanse coureur wil komend jaar dan ook vaker zijn eigen plan trekken. "Ik moet me meer op mezelf focussen, maar ik heb in Max natuurlijk een uitstekend referentiepunt", legt de 34-jarige rijder uit. "Ik moet er open ingaan. Er is geen magic bullet waardoor ineens alles goed of alles fout gaat. Ik moet het hele seizoen open blijven staan en er zeker van zijn dat we het goede pad bewandelen en dat we een goede basis hebben. Vanuit dat punt moeten we ons gaan ontwikkelen."

Als Perez gevraagd wordt naar een doelstelling, dan is de coureur voorzichtig: "We moeten de kansen die we krijgen benutten, zodat we al in een vroeg stadium een stevige basis voor de rest van het seizoen hebben. We moeten dan dat de rest van het seizoen doorzetten en ons door het seizoen heen blijven ontwikkelen."