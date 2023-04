Nadat eerder op zaterdag de allereerste sprint shootout in de Formule 1 was verreden, die vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan de startopstelling voor de sprintrace bepaalt, begonnen de coureurs om 15.30 uur Nederlandse tijd aan de korte wedstrijd.

Charles Leclerc had een prima start vanaf de pole-position en bleef aan de leiding, voor de als tweede vertrokken Sergio Perez. Daarachter was George Russell, die vierde stond op de grid, goed van zijn plek gekomen. De Mercedes-coureur ging gelijk in de aanval bij Max Verstappen. De Brit deelde bij de tweede bocht een venijnig tikje uit aan de Red Bull-rijder, alvorens bij de derde bocht met nog een agressieve move de derde plek van de tweevoudig wereldkampioen over te nemen. Verstappen liet over de boordradio duidelijk merken niet blij te zijn met de actie van Russell: "Hij heeft me aangetikt, dat is hoe hij aan de positie is gekomen. Rapporteer het!"

Aan de achterkant van het veld kwam Yuki Tsunoda na een schermutseling met teamgenoot Nyck de Vries in aanraking met de muur, waardoor zijn rechter achterband van de velg liep. De band rolde over de baan, waarop de wedstrijdleiding een virtuele safety car instelde. De Japanner stuurde zijn AlphaTauri naar de pits, waar de auto van een nieuwe set banden en een nieuwe neus werd voorzien. Toen hij wegreed, was echter al snel duidelijk dat zijn rechter achterwiel scheef op de auto zat. Hij reed hierna langzaam terug naar de pits om op te geven. De racedirectie stuurde intussen de fysieke safety car naar buiten omdat er stukken van Tsunoda's velg op het asfalt waren beland bij diens tik tegen de muur.

Video: Yuki Tsunoda verliest zijn rechter achterband tijdens de sprintrace

Tijdens de safety car-fase kreeg Verstappen van race-engineer Gianpiero Lambiase te horen dat er schade was aan zijn vloer. "Hoe kan dat?", vroeg Verstappen. Lambiase: "Hoe denk je?" Verstappen: "Is hij echt in mijn zijkant gereden? Ik begrijp niet waarom hij zijn positie mag houden als hij mijn auto beschadigd heeft. Ik vind het belachelijk!"

De sprintrace was vijf ronden oud toen de safety car naar binnen kwam en de wedstrijd verder ging. Verstappen knokte zich onmiddellijk bij de eerste bocht langs Russell, waarmee hij weer derde lag. Lambiase: "Mooi werk, Max. En zonder contact te maken. Netjes gedaan." Verstappen: "Ja, ik weet hoe dat moet." Carlos Sainz nam bij de herstart Lewis Hamilton te grazen voor de vijfde plek, waarna ook Fernando Alonso zijn kans schoon zag en langs de Mercedes glipte.

Korte tijd later reed Perez naar de achterkant van Leclerc om aan het einde van het lange rechte stuk de Ferrari te verschalken. De Mexicaan controleerde vanaf dat moment de race en kwam na zeventien ronden als winnaar aan de finish. Leclerc begon richting het einde van de wedstrijd te worstelen met de banden, maar wist nog wel als tweede te eindigen. Verstappen stuurde zijn Red Bull als derde over de streep en constateerde eenmaal terug in de pits dat er een gapend gat in zijn linker sidepod zat door het moment met Russell.

Sainz, Alonso en Hamilton finishten als vijfde, zesde en zevende in de sprintrace, terwijl Lance Stroll er met de achtste plaats en daarmee het laatste punt vandoor ging door succesvol af te rekenen met Williams-coureur Alexander Albon. De Vries begon als negentiende aan de wedstrijd, reed een sterke wedstrijd en kwam na inhaalacties op Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg, die het moeilijk kregen met hun banden, als veertiende over de eindstreep.

Logan Sargeant was toeschouwer tijdens het hele gebeuren op zaterdagmiddag. De Amerikaan was eerder op de dag gecrasht in de sprint shootout, waarna Williams hem besloot terug te trekken uit de sprintrace zodat er meer tijd was om de auto te repareren voor de Grand Prix.

Zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd wordt er verder geracet in Baku.

Video: Sergio Perez zegeviert in de sprintrace in Baku

Uitslag F1-race sprintrace Baku: