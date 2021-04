Het concept van de Red Bull verschilt nogal met de auto die Perez gewend was bij het team van Racing Point, maar in pas zijn tweede kwalificatie voor het Oostenrijkse team heeft de Mexicaan meteen teamgenoot Max Verstappen het nakijken gegeven. De Mexicaan profiteerde daarbij overigens wel van een foutje van de Nederlander, al was ook de ronde van Perez niet foutloos. Desondanks eindigde de coureur de kwalificatie op een keurige tweede plek en kwam hij slechts een fractie van een seconde tekort voor zijn allereerste pole-position in de Formule 1, die daardoor naar Lewis Hamilton ging.

De marginale achterstand van Perez is extra opvallend te noemen, omdat hij zaterdag in de derde vrije training nog meer dan een halve seconde moest toegeven op Verstappen. In het eerste kwalificatiedeel was hij +0.286s langzamer dan Verstappen, maar na een run op de zachte band in Q2 had Perez de smaak te pakken en wist hij zijn teamgenoot in Q3 ook 0.052s voor te blijven.

Op de vraag waar Perez de tijdwinst vandaan heeft getoverd, antwoordde de Mexicaan: “Ik denk dat ik vooral moest leren begrijpen waar ik nog tijd kon winnen. Met Max heb ik daarvoor een goede referentie. Het komt er dan alleen nog op aan om de volle honderd procent uit de auto te halen, Ik moet mezelf nog aanpassen en stapje voor stapje zien te leren. Ik had mezelf dan ook totaal nog niet hier [op de tweede startplek] verwacht, omdat ik het gevoel heb dat ik nog mijlenver verwijderd ben van waar ik zou moeten zijn.”

Boost voor het vertrouwen

Het plekje op de voorste startrij ziet Perez dan ook als een mooie opsteker: “Het komt me allemaal nog niet zomaar aanwaaien, dus dit is een goede boost voor het vertrouwen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor het team. Om hen daarmee het gevoel te geven dat ze twee coureurs hebben die samen het team naar voren kunnen helpen. Dat is heel belangrijk. Ik hoop dat we vanaf nu die progressie weten vast te houden en in de race nog een stap kunnen zetten.”

“Het is mijn doel om stapje voor stapje beter te worden. Ik heb geen haast, ik weet dat ik nog niet ben waar ik zou moeten zijn, maar het is absoluut positief dat ik hier in mijn tweede race voor het team al kan staan.”

Afwijkende bandenkeuze

In tegenstelling tot Hamilton en Verstappen zal Perez de race op de zachtste band aanvangen. Nadat hij in Bahrein nog het derde kwalificatiedeel miste speelde Perez in Imola op safe door in het tweede kwalificatiedeel de zachte band onder zijn Red Bull te laten monteren. Of het hem ook een tactisch voordeel oplevert in de race weet de Mexicaan nog niet: "Ik had deze vlekkeloze kwalificatie gewoon nodig. Dus of het een goede keuze is geweest of niet, dat moeten we zien. Maar voor mijn gevoel zit er in de race niet heel veel verschil tussen beide bandencompounds en spelen we zondag zeker mee."

