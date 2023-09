Perez vermoedt dat veel meer schade dan gedacht problemen in F1 Japan veroorzaakte

Sergio Perez had vanaf de vijfde plaats nog een goede kans op een podiumplaats op Suzuka. Het racetempo zag er op vrijdag goed uit en Red Bull-teambaas Christian Horner wist zeker dat hij een goede race kon hebben, maar daar zou hij zondag weinig aan hebben. Al in de openingsronde had de Red Bull-coureur contact met Lewis Hamilton, aangezien zij met Carlos Sainz drie wijd naar bocht 1 gingen. Het resulteerde in schade aan de voorvleugel, waardoor hij na een pitstop hard terugviel.

"Ik had een verschrikkelijke start", blikt Perez terug op zijn race in Japan. "Bij het ingaan van bocht 1 was ik in feite gewoon een passagier. Ik had Sainz aan mijn rechterkant en Lewis aan mijn linkerkant en verloor de gehele endplate." Hoeveel schade er aan de RB19 was op dat moment, is volgens Perez lastig in te schatten. Wel stelde hij één ding vast: "Toen ik bocht 2 inging, had ik geen [grip aan de] voorkant. We vervingen de voorvleugel, maar ik had nog steeds geen grip aan de voorkant. Dus ik denk dat er veel meer schade aan de auto was."

Bij het maken van die pitstop om zijn voorvleugel te vervangen, haalde Perez vóór de safety car-lijn Fernando Alonso in, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Perez ging vervolgens wijd op de exit van Spoon en niet veel later was de Mexicaan te ambitieus bij een inhaalactie op Kevin Magnussen. Hij tikte daarbij de Deen in de rondte, wat hem ook weer op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan. Of dat het gevolg was van het gebrek aan grip aan de voorkant? "Ik worstelde enorm met de voorkant tijdens het remmen", legt Perez uit. "Ik kon niet op tijd stoppen en dat was duidelijk mijn fout."

Voordat die straf kon worden ingelost, stond Perez al in de garage en leek hij uitgevallen te zijn. Opvallend genoeg verscheen Perez richting de slotfase van de race weer met zijn helm op om in de cockpit te stappen. Hij zat rondenlang te wachten in de garage, maar na vele ronden keerde hij weer terug de baan op. Dit leek een simpele reden te hebben, aangezien hij enkel een ronde reed, een pitstop maakte waarbij hij zijn tijdstraf van vijf seconden inloste en vervolgens een ronde later definitief uitviel. Hij leek hiermee een eventuele gridstraf voor de Grand Prix van Qatar te willen voorkomen, maar na de race heeft Perez daar 'niet veel informatie' over. "Maar buiten dat was het geen geweldige dag", ontwijkt hij een duidelijk antwoord op de vraag.

Op donderdag keek Perez nog met een goed gevoel vooruit op het weekend in Japan, maar op het circuit van Suzuka kwam hij flink wat snelheid tekort ten opzichte van Max Verstappen en was deze race een dramatische afsluiting. "We moeten het hele weekend evalueren om te begrijpen wat er is gebeurd, want het was zeker over het algemeen een slecht weekend. Dat is iets wat we moeten begrijpen."

Video: Sergio Perez verremt zich en tikt Kevin Magnussen in de rondte