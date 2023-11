Raceleider Max Verstappen kreeg van zijn team de opdracht om wat rustiger rijden zodat teamgenoot Sergio Perez nog wat slipstream kon krijgen om zich tegen Charles Leclerc te verdedigen. Dat deed de Nederlander, maar hij kon niet voorkomen dat Perez alsnog voorbijgestoken zou worden door de Ferrari-coureur. Leclerc zette zijn auto met behulp van DRS naast die van Perez in bocht 14 en liet hem zo geen kans om nog terug te slaan. Voor Perez was het podium desondanks een opsteker na een moeizame kwalificatie en start van de race.

"Het begon heel moeilijk met veel schade", blikt hij terug op de start. Hij knalde tegen de Alfa Romeo van Valtteri Bottas op, aangezien er middenin die eerste bocht een opstopping ontstond door de gespinde Fernando Alonso. "We hadden een kapotte voorvleugel, dus we vielen in feite helemaal terug naar achteren. Toen haalden we beetje bij beetje in en ging het allemaal goed. We hadden een sterk tempo in die eerste stint, dus we kwamen weer terug in de strijd. Door de safety car kwamen we al helemaal terug in de race."

Na die safety car haalde Perez Leclerc in voor de leiding, maar het was niet dat hij vervolgens weg kon rijden. "Ik had te veel vleugel op mijn auto", doelt hij op het downforceniveau van de RB19. Mijn topsnelheid was dus een klein beetje minder en ik kon gewoon niet van hem wegrijden. Toen kwam Max en hij haalde ons allebei in. Charles ging toen rechtdoor." Perez wijst daarnaast een factor aan die de slotfase lastiger maakte. "Het was behoorlijk lastig met windvlagen die we enkele keren hadden. Ik verremde me een aantal keren. Gelukkig hielden we de auto op de baan."

Uiteindelijk kwam het in die laatste ronde dus neer op een zwaar gevecht met Leclerc, die zich toch had teruggeknokt tot DRS-afstand. "Ik verwachtte hem niet", legt Perez uit waarom hij alsnog die tweede positie verloor. "Hij zat er zeven tienden achter, maar in de remzone zat hij daar. Dus felicitaties aan hem en Max." Perez is ten slotte nog te spreken over de gevechten die de lay-out van Las Vegas mogelijk maakte. "Het was goed voor het racen. Het was niet makkelijk om weg te rijden van coureurs achter je. Het is een klein beetje zoals Baku. Het is een klein beetje lastiger als je aan de leiding gaat. Dus ik denk dat dit [circuit] geleverd heeft."

Video: Perez laat zich verrassen door Leclerc in bocht 14