Formule 1 GP van Mexico

Sergio Perez verlengt Cadillac F1-contract tot en met 2029

Cadillac en Sergio Perez hebben een meerjarige contractverlenging bereikt voorafgaand aan de Formule 1-thuisrace van de Mexicaan

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 15:12

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sergio Perez heeft zich tot minstens 2029 verbonden aan het F1-project van Cadillac, nadat de Mexicaan een nieuw contract heeft getekend bij de Amerikaanse renstal.

Perez sloot zich aan bij het uitbreidingsteam van de F1 voor het debuut in 2026, nadat hij vorig jaar na zijn vertrek bij Red Bull aan de kant kwam te staan.

Ondanks de hoogte- en dieptepunten van een wisselvallig debuutseizoen voor het Amerikaanse team heeft de 36-jarige dit seizoen zijn beste vorm gevonden, waarbij hij gunstig afsteekt tegen zijn eveneens ervaren teamgenoot Valtteri Bottas.

Perez wilde vanaf dag één graag een actieve rol spelen bij het team van Cadillac, heeft een sterke relatie opgebouwd met zowel team-CEO Dan Towriss als General Motors-topman Mark Reuss, en is door de toekomstplannen van het project overtuigd om een nieuw contract te tekenen, waarmee hij zijn verblijf met nog minstens drie seizoenen verlengt.

“Vanaf dag één instappen bij Cadillac Formule 1 Team was een project waarin ik echt geloofde, en mijn verbintenis verlengen voelt als een natuurlijke voortzetting van dit hoofdstuk”, zei Perez.

“Een Formule 1-team van de grond af opbouwen kost tijd, onvermoeibaar werk en geduld, maar de vooruitgang die we samen boeken is ongelooflijk bevredigend. Er ligt nog veel werk voor ons en ik ben volledig toegewijd aan de komende drie jaar.

“Ik wil Dan, Mark en iedereen bij TWG Motorsports en General Motors bedanken voor de kans om voort te bouwen op wat we samen zijn begonnen. Aan ieder lid van dit bijzondere team, op het circuit, in de VS, het Verenigd Koninkrijk, en aan onze fans: bedankt voor jullie steun en vertrouwen. Ik zal jullie niet teleurstellen. Laten we blijven pushen."

Mark Reuss, General Motors CEO

Photo by: Bryan Bedder / Getty Images

Towriss voegde toe: "Een competitief team bouwen in de F1 is een reis voor de lange termijn, en het vastleggen van Checo’s talent en leiderschap geeft ons de continuïteit en toewijding die we nodig hebben om voort te bouwen op de sterke basis die in ons eerste jaar is gelegd.

"Samen richten we ons op de volgende fase van onze reis, waarbij we het team vooruitstuwen en progressie boeken op de grid.”

Het nieuws over de contractverlenging van Pérez komt op het moment dat hij zich opmaakt voor zijn 300e Grand Prix in de F1, tijdens zijn thuisrace van dit weekend in Mexico-Stad.

Ter gelegenheid daarvan zal Perez, zesvoudig Grand Prix winnaar met Racing Point en Red Bull, de straten van de Mexicaanse hoofdstad opzoeken voor een showrun.

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- Het Motorsport.com-team

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