Sergio Pérez verknalt F1-kwalificatie Silverstone met spin in Q1

Wat een drama voor Sergio Pérez in de Formule 1-kwalificatie op Silverstone. De Mexicaan was bezig met een snelle ronde, maar hij gleed van de baan af en kwam in het grind terecht. Simpelweg een domme fout van de coureur die enorm onder druk staat, zeker nu Liam Lawson komende week tijdens een test op Silverstone de RB20 mag uitproberen. De rode vlag is gezwaaid, einde kwalificatie voor de rijder. Laatste start hij sowieso niet gezien de gridstraf voor Pierre Gasly, maar het is opnieuw geen goede beurt.