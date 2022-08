Perez geeft verklaring voor immense achterstand op Verstappen in België

In de eerste maanden van het Formule 1-seizoen 2022 dacht Sergio Perez dat hij deze jaargang met zijn teamgenoot zou kunnen vechten voor de wereldtitel. Met name na zijn zege in Monaco en nadat hij Verstappen had verslagen tijdens de kwalificatie in Baku, begon de man met startnummer 11 te geloven in zijn kansen. Inmiddels is er van dat geloof weinig meer over, ondanks het feit dat Perez in Spa is opgeklommen naar de tweede plek in het wereldkampioenschap.

Het verhaal van het weekend is echter dat Perez grotendeels is overvleugeld door zijn teamgenoot. Dat geldt logischerwijs ook voor de concurrentie buiten Red Bull, al is een belangrijk verschil dat Perez over hetzelfde wapentuig beschikt. In de kwalificatie bedroeg het gat tussen beide Red Bull-rijders acht tienden en zondag had Perez evenmin een antwoord. Sterker nog: het gat van achttien seconden is groot, zeker als je bedenkt dat Verstappen twaalf plekken achter Perez stond op de grid.

Laatstgenoemde liet bij het uitstappen weten dat Verstappen zondag 'van een andere planeet' was, maar veel interessanter is om van Perez te horen waar het bij hem precies aan schort. Op de vraag van Motorsport.com of het grote gat dat we inmiddels zien samenhangt met de ontwikkelingsrichting van Red Bull, die meer bij Verstappen zou passen, laat de 32-jarige man uit Guadalajara weten: "De auto is sowieso sneller geworden vergeleken met het begin van dit seizoen. Maar het is ook absoluut zo dat ik me minder comfortabel voel dan aan het begin van dit jaar. Ik moet er zeker aan gaan werken, zodat we aan mijn kant van de garage ook weer het maximale uit de auto kunnen halen."

Volgens Perez is het voornaamste probleem dat de auto voor hem niet meer natuurlijk aanvoelt na de upgrades. Het is geen geheim dat hij meer baat heeft bij een stabiele achterkant dan Verstappen, die op zijn beurt juist floreert met een sterke voorkant en een losse kont van de auto. "Soms voelt het heel natuurlijk aan als je in een raceauto stapt en kun je er heel makkelijk het maximale uithalen. Maar op andere momenten is het echt hard werken en in de data heel diepgaand analyseren hoe je er het maximale uit kunt halen. In die situatie zit ik nu met deze auto", erkent de drievoudig GP-winnaar tijdens de persconferentie.

Perez hoopt afsluitend wel dat het moeizame weekend op Spa-Francorchamps hem voldoende aanknopingspunten geeft voor de races die nog komen. Dat beide Red Bull-coureurs met uiteenlopende afstellingen hebben gereden, moet hem helpen om kennis te vergaren. "Dit weekend hebben we net iets anders gedaan met beide auto's, ja. Ik hoop dat we op basis daarvan enkele verschillen kunnen zien en kunnen leren zodat we aan onze kant ook iets meer rondetijd vinden."

