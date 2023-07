Perez verklaart op het gras duwen van Verstappen: "Zag hem niet"

Sergio Perez ving de Formule 1-sprintrace op de Red Bull Ring als tweede aan en kwam goed weg bij het doven van de rode lichten. Teamgenoot Max Verstappen maakte het hem in de run naar de eerste bocht nog moeilijk, maar bij het uitkomen van de eerste knik zat Checo ervoor. Toch schoot hij even van de baan, waardoor Verstappen zijn RB19 weer aan de binnenkant kon zetten van de flauwe bocht twee. Hierbij werd de regerend wereldkampioen op het gras gedrukt. In de derde bocht 'liet' Perez hem voorbij. Daarna verloor de 33-jarige coureur ook vrij snel een plek aan Nico Hülkenberg.

"Ik had een goede start en belandde meteen in een gevecht met Max, maar vervolgens verloor ik juist een plek aan Hülkenberg. Hij was in de eerste paar rondjes echt goed. Het was lastig om hem in te halen", zegt Perez meteen na afloop van de race. Op de vraag wat er met Verstappen gebeurde, antwoordt hij: "Max was boos om de manier hoe ik de tweede bocht nam, maar ik zag hem simpelweg niet. Ik had een vrij beroerde eerste bocht, dus ik probeerde hem af te schermen. Toen ik realiseerde dat hij er zat, opende ik de deur en gaf ik hem de plek terug. Het is al goed. We hebben er al over gesproken. Ondanks dat we eerste en tweede lagen, was het zicht daar echt heel slecht."

Na een aantal ronden kon Perez het gat naar Hülkenberg dichten en de tweede plek van de Duitser overnemen. Het gat naar zijn ploegmaat was inmiddels al opgelopen tot bijna tien seconden. Waarom lukte het niet om op snelheid meer naar Verstappen toe te rijden? "Toen ik Nico voorbij was, was het zaak om de banden goed te houden en te zorgen dat ze het einde zouden redden. Anders was er een vrij grote kans om alles te verliezen, Helemaal omdat mensen naar slicks wisselden. Toen ik Nico eenmaal voorbij was, wilde ik veilig naar de finish rijden."

Video: Verstappen en Perez vliegen elkaar in de haren net na de start