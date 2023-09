Sergio Perez begon het Formule 1-seizoen sterk door in Saudi-Arabië en Baku de GP-overwinning op zondag te pakken. In Azerbeidzjan zegevierde de Mexicaan tevens in de sprintrace. Perez leek zich daardoor op te kunnen maken voor een titelstrijd met Max Verstappen. Vanaf Miami ging het echter de verkeerde kant op. In die wedstrijd sneed Verstappen als een warm mes door de boter vanaf de negende plek en versloeg polesitter Checo uiteindelijk voor de zege. De 33-jarige coureur kon en kan het tempo van de tweevoudig wereldkampioen niet volgen. Verstappen daarentegen won dit jaar al elf wedstrijden - waarvan negen op rij - en sloeg een gat naar Perez in de WK-stand, dit terwijl de man uit Guadalajara juist over zijn schouder moet kijken voor de aanstormende Fernando Alonso.

Het verloop van het huidige F1-seizoen van de zesvoudig GP-winnaar doet denken aan dat van vorig jaar. Toen had hij het idee dat de ontwikkeling van de RB18 meer werd afgestemd op de rijstijl van zijn ploegmaat. In Monza geeft Perez echter eerlijk toe dat hij zich niet goed genoeg had aangepast op de upgrades van de RB19. "Ik denk dat iedere coureur in zijn carrière wel meemaakt dat je upgrades krijgt die gewoon beter bij jouw rijstijl passen dan bij die van anderen. Soms krijg je een onderdeel waarmee je meteen sneller bent en soms gebeurt het dat je eraan moet wennen. Het is mij tot op heden nog niet gelukt om me er goed op aan te passen. Ik heb mijn stijl iets moeten veranderen om het meer bij de auto te laten passen. Dat was begin dit jaar minder, toen kwam het meer natuurlijker."

In de kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix pakte Verstappen pole, terwijl Perez een gat van 1,3 seconde liet en op de zevende startplek terechtkwam. Dit zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei te denken dat de RB19 qua ontwikkeling op hun stercoureur gericht is, iets dat Verstappen ontkende. "In Zandvoort was het met name zaak om goed op de omstandigheden te reageren en alles uit de auto te halen", legt Perez uit. "Als je de condities niet onder de knie krijgt, dan zie je een groot gat. Dat is hoe het werkt. We hebben meerdere rijders met een grote achterstand gezien. Ik ben absoluut door een mindere periode gegaan dit seizoen. Ik worstelde met de auto. Ik heb nu het idee dat dat dat achter ons ligt en we nu alleen nog maar goede wedstrijden moeten krijgen."

